Débat à la direction des conservateurs – en direct: Mordaunt, Sunak et Truss se disputeront les votes lors du choc de Channel 4

Notre correspondante course Nadine White lance la première newsletter d’une publication nationale en Grande-Bretagne dédiée à la course.

Tous les quinze jours, un mardi matin, elle vous présentera de nouvelles perspectives au sein des communautés ethniques noires, asiatiques et minoritaires.

Le rapport de course vous informera également des dernières controverses en ligne et des offres de fonctionnalités politiques incontournables, de nouvelles versions, de commentaires et d’une citation de la semaine.