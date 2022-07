Débat à la direction des conservateurs – en direct: les rivaux s’affronteront sur ITV alors que Mordaunt s’attaque aux «frottis»

Tous les autres candidats ont comparu devant une forme de média audiovisuel, avec Tom Tugendhat et Penny Mordaunt apparaissant aujourd’hui sur la BBC. Kemi Badenoch et Rishi Sunak se sont également rendus disponibles pour une interview.

Rob Burley, rédacteur en chef de Tonight With Andrew Marr, a ajouté qu’on lui avait dit que l’équipe de Truss n’avait pas non plus prévu d’interviews cette semaine.