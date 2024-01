“Débarrassez-vous-en”, prévient l’utilisateur de Venmo dont le compte courant a été effacé et n’a pas pu accéder à l’argent lorsque la banque “l’a rendu”

Une maman a averti les utilisateurs de Venmo de se débarrasser de l’application après que des pirates ont tout volé sur son compte bancaire.

Vidalys Menendez, une mère au foyer, a expliqué sur TikTok les démarches qu’elle a dû suivre après que son compte ait été ciblé.

Vidalys Menendez a partagé un avertissement avec ses abonnés après que son compte Venmo ait été ciblé par des pirates informatiques Crédit : TikTok/vidalys_menendez

Menendez a déclaré que le pirate informatique avait effectué neuf transactions à partir de son compte Crédit : Getty

Elle a dit que sa banque, Chase, l’avait aidée à récupérer son argent, mais qu’il était retourné sur son compte Venmo gelé. Crédit : Getty

“Annonce d’intérêt public à tous ceux qui utilisent Venmo”, Menendez (@vidalys_menendez) dit dans un vidéo à partir de juillet 2023.

“Si vous avez un compte Venmo, désactivez-le – faites tout ce que vous devez faire pour vous en débarrasser afin qu’il ne soit pas associé à votre compte bancaire.”

Elle a poursuivi en disant que tout l’argent de son compte bancaire avait été « littéralement effacé » après le piratage de son compte Venmo.

Menendez a expliqué que son Venmo était lié à son compte bancaire Chase.

Une fois que le pirate informatique a eu accès à son compte Venmo, il a pu effectuer neuf transactions différentes.

“Tout notre argent avait disparu”, a-t-elle déclaré.

Elle a appelé Chase et ils ont lancé une enquête.

La banque a conclu que les transactions n’avaient pas été effectuées par elle, mais que ses problèmes n’étaient pas encore terminés.

“Mon compte Venmo est suspendu et ils ont envoyé mon argent sur mon compte Venmo, donc je ne peux même pas le retransférer sur mon compte bancaire”, a déclaré Menendez.

Elle a finalement pu débloquer son compte Venmo et récupérer son argent.

“J’ai fini par devoir payer 30 $ pour mettre une protection sur mon compte Chase afin que cela ne se reproduise plus ! Ridicule alors que notre argent devrait être en sécurité !” elle a écrit.

Un couple de personnes âgées, Alan et Aviva Sturm, ont déclaré que les pirates utilisaient également Venmo pour vider lentement leurs comptes bancaires au fil du temps.

“Ils ont retiré 1 500 $ par semaine de notre compte”, a déclaré Alan, 74 ans, en novembre 2021.

“Nous l’avons découvert lorsque nous avons payé le loyer et il a rebondi.”

Le couple a déclaré qu’une fois que le pirate informatique avait obtenu les informations de son compte bancaire, il les utilisait pour créer un compte Venmo.

Le couple a affirmé qu’il n’avait jamais utilisé ce service auparavant.

“Je ne sais même pas ce qu’est Venmo”, a déclaré Alan.

“Ils ont dit que c’était comme PayPal et je ne sais pas non plus ce que c’est.”

Les escrocs ont réussi à retirer 19 500 $ de leur compte Bank of America.

En raison de l’argent manquant, le couple a dû emménager dans un appartement d’une chambre dans une résidence-services et résilier son assurance maladie secondaire.

“Malheureusement, nous n’avons pas beaucoup d’argent, donc cela nous a vraiment frappé”, a déclaré Aviva.

Contrairement à Menendez, les Sturm n’ont pas pu récupérer leur argent à la banque.

Dans un communiqué, Bank of America a déclaré à sa filiale locale ABC WPBF:

“En général, si une transaction n’est pas autorisée, le client sera remboursé. Nous travaillerons également au nom de notre client pour tenter de récupérer l’argent même si nous déterminons que la transaction a été autorisée.

“Dans ce cas, le commerçant (Venmo) a fourni des documents attestant que le client avait autorisé les transactions et nous n’avons pas pu récupérer l’argent pour le client.”

Cependant, après une enquête menée par WPBFVenmo prévoyait de rembourser au couple la totalité de la somme perdue.

“La sûreté et la sécurité de nos clients et de leurs informations sont la priorité absolue de Venmo”, a déclaré un porte-parole de Venmo au média.

« Lorsque nous avons été contactés au sujet de la situation, nous avons travaillé rapidement pour enquêter sur l’affaire et aider nos clients. Nous prenons très au sérieux chaque cas de fraude potentielle et l’entreprise travaille avec diligence pour soutenir et protéger nos clients.

Le US Sun a contacté Venmo, Bank of America et Chase pour obtenir leurs commentaires.