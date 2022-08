Débarrassez-vous des parasites tenaces avec cette tapette à mouches électrique à 21 $

Les mouches domestiques vous dépriment ? Remplacez cette tapette à mouches à l’ancienne par la tue-insectes électrique. C’est une raquette moderne et rechargeable qui tue les insectes d’un seul geste. Vous pouvez en obtenir un pour seulement 21 $ sur Amazon dès maintenant.

Cette raquette de zapping est un moyen facile de se débarrasser des mouches, moucherons, moustiques et autres insectes volants. Produisant 4 000 volts, il tue les insectes volants au contact. Ce gadget astucieux a un bouton d’activation et un voyant lumineux pour éviter les zaps accidentels. Et il y a aussi un filet de sécurité triple couche pour offrir une protection supplémentaire lorsque la raquette est électrifiée.

Le produit est rechargeable et est livré avec un câble USB afin que vous n’ayez rien d’autre à acheter pour commencer à l’utiliser, et la raquette produit jusqu’à 10 000 zaps sur une seule charge. Il dispose également d’un interrupteur de sécurité pour un stockage sûr lorsque vous avez terminé.

Et bien que ce produit soit parfait pour une utilisation en intérieur, c’est également un excellent appareil à utiliser à l’extérieur. En fait, il y a même une lumière LED intégrée pour éclairer les parasites à proximité dans l’obscurité, ce qui peut être une fonctionnalité particulièrement utile à utiliser lorsque vous êtes sur la terrasse la nuit ou en camping.

Si vous avez des parasites gênants qui vous dérangent, c’est un excellent outil réutilisable qui peut éliminer les insectes d’un seul coup.