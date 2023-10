Débarquement de Walgreens : 5 choses que vous devez savoir

New York

CNN

—



Personnel pharmaceutique dans certains magasins Walgreens à travers le pays disent qu’ils le feront verrouillent leurs portes et sortent lundi, invoquant des conditions de travail difficiles qui rendent difficile l’exécution des ordonnances en toute sécurité.

Les pharmaciens, les techniciens et le personnel de soutien prévoient des débrayages du lundi au mercredi, a confirmé à CNN un organisateur qui a demandé à rester anonyme par crainte de représailles.

Voici ce que vous devez savoir.

Le nombre d’employés qui quitteront leur travail n’est pas clair.

Contrairement à la WGA et Grèves des Travailleurs unis de l’automobile, il n’y a pas de dirigeant syndical pour coordonner et s’adresser publiquement au mouvement. Au lieu de cela, les employés des pharmacies utilisent des plateformes comme Reddit et Facebook, ainsi que des e-mails et des dépliants, pour planifier les débrayages.

Sans une instance centrale d’organisation, il est également difficile de confirmer combien de pharmacies seront fermées. Les organisateurs ont déclaré à CNN qu’ils avaient entendu plus de 500 magasins intéressés (sur environ 9 000) à travers le pays.

Un employé prévoyant de se retirer a déclaré à CNN que sa pharmacie fermerait ses portes lundi mais qu’un membre du personnel resterait pour expliquer la fermeture aux clients.

Un autre organisateur a déclaré à CNN que Walgreens avait demandé lundi aux dirigeants régionaux de se mobiliser et de doter les pharmacies en personnel.

Le personnel des pharmacies est épuisé.

UN enquête réalisée l’année dernière par l’American Pharmacists Association et la National Alliance of State Pharmacy Associations, a constaté que le personnel des pharmacies est inondé de demandes d’ordonnances, de piqûres et d’autres services sans personnel suffisant – ou suffisamment formé – pour exécuter les commandes. Pendant ce temps, ils se plaignent d’être victimes de harcèlement et d’intimidation de la part de certains patients.

L’enquête a également révélé que les employés des pharmacies se plaignent de l’accent mis par la direction sur le profit, confrontés à des perturbations constantes de leur flux de travail qui les empêchent de prendre des décisions sur l’adéquation d’un traitement pour un patient particulier.

Et lorsque les employés des pharmacies déposent leurs plaintes auprès de la direction, ils restent dans l’oreille d’un sourd, révèle l’enquête.

« Il n’existe aucun mécanisme ouvert permettant aux pharmaciens et au personnel pharmaceutique de discuter des problèmes liés au lieu de travail avec les superviseurs et la direction ; s’ils essaient, la discussion n’est ni accueillie ni entendue », ont écrit les groupes.

Certains employés de CVS et de Walgreens ont déclaré à CNN qu’une nouvelle concentration sur les vaccinations ajoutait à leur charge de travail et rendait plus difficile la concentration sur l’exécution des ordonnances ou le service client.

« C’est un travail difficile dans une bonne journée. C’est un travail incroyablement gratifiant, mais difficile », a déclaré Amanda Applegate, directrice exécutive par intérim de la Kansas Pharmacists Association. « Et c’est pourquoi l’idée selon laquelle les pharmaciens seraient essentiellement transformés en guichets automatiques dans ces environnements, encourageant le volume plutôt que la qualité, est la raison pour laquelle cela se produit. »

Les employés des pharmacies sont des travailleurs de la santé essentiels

Wolters Kluwer Pharmacie Prochaine enquête a révélé que 58 % des Américains sont susceptibles de rechercher d’abord des soins de santé non urgents dans les pharmacies. Plus de 80 % ont déclaré faire confiance à un pharmacien, une infirmière ou une infirmière praticienne pour diagnostiquer des maladies mineures et prescrire des médicaments pour les traiter.

« Les pharmacies deviennent un site de première ligne pour les soins non urgents, en particulier parmi les jeunes générations », a déclaré le Dr Peter Bonis, médecin-chef de Wolters Kluwer Health.

CVS a récemment connu un débrayage et les négociations ne sont pas terminées.

En septembre, les pharmaciens CVS de la région de Kansas City ont fermé jusqu’à 22 pharmacies lors de deux débrayages sur deux semaines dans le cadre d’une manifestation planifiée, incitant les dirigeants à rencontrer le personnel et à leur assurer qu’un soutien supplémentaire et une rémunération plus élevée des heures supplémentaires allaient arriver.

« Les pharmaciens font exactement ce pour quoi ils ont été formés, c’est-à-dire évaluer la situation et prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir qu’ils prodiguent les meilleurs soins aux patients », a déclaré Michael Hogue, PDG de l’American Pharmacists Association, qui s’est rendu à Kansas City pour rencontrer les dirigeants de CVS et les organisateurs du débrayage la semaine dernière. « Aux États-Unis, nous sommes confrontés à un problème généralisé lié au manque de personnel dans les pharmacies communautaires. »

Dans une note interne examinée par CNN, Prem Shah, directeur de la pharmacie de CVS et président de la pharmacie et du bien-être des consommateurs, s’est excusé auprès de ses équipes pharmaceutiques basées à Kansas City pour ne pas avoir répondu à leurs préoccupations plus rapidement.

Une autre réunion avec Shah est prévue pour la fin de cette semaine, mais aucune heure ni lieu n’a été fixé, a déclaré à CNN un organisateur du débrayage du CVS.

Les représentants de CVS ont déclaré à CNN qu’aucune discussion spécifique n’avait été programmée car les dirigeants ne voient pas cela comme une « réunion ou une mise à jour ponctuelle… il s’agit d’un dialogue bidirectionnel continu pour partager comment nous respectons les engagements que nous avons pris envers nos équipes et continuer à entendre leurs commentaires directs », a déclaré Amy Thibault, directrice principale des communications externes de CVS Pharmacy.

L’un des principaux organisateurs des débrayages du CVS à Kansas City a déclaré à CNN que s’il n’y avait pas de réunion cette semaine, il pourrait y avoir une autre série d’actions syndicales.

Walgreens et CVS affirment travailler avec le personnel de la pharmacie pour remédier à la situation.

Dans une déclaration à CNN, Walgreens a reconnu que les employés des pharmacies étaient surmenés.

« Les dernières années ont exigé un effort sans précédent de la part des membres de notre équipe, et nous partageons leur fierté de ce travail, tout en reconnaissant que cela a été une période très difficile », a déclaré Fraser Engerman, porte-parole de Walgreens. « Nous comprenons également les immenses pressions ressenties actuellement aux États-Unis dans le secteur des pharmacies de détail. Nous sommes engagés et à l’écoute des préoccupations soulevées par certains membres de notre équipe.

Walgreens « s’engage à garantir que l’ensemble de notre équipe pharmaceutique dispose du soutien et des ressources nécessaires pour continuer à fournir les meilleurs soins à nos patients tout en prenant soin de leur propre bien-être », a ajouté Engerman. « Nous investissons considérablement dans les salaires des pharmaciens et dans les primes d’embauche afin d’attirer et de retenir les talents dans les endroits plus difficiles à pourvoir en personnel. »

De même, CVS a déclaré à CNN que la société « s’engage à fournir un accès à des soins de santé cohérents, sûrs et de haute qualité aux patients et aux communautés que nous servons et travaille avec nos pharmaciens pour répondre directement à toutes leurs préoccupations ».

La société « se concentre sur le développement d’un plan d’action durable et évolutif qui peut être mis en place sur les marchés où un soutien peut être nécessaire afin que nous puissions continuer à fournir les soins de haute qualité dont dépendent nos patients », a déclaré un représentant.