Déballez la gamme 2022 de Samsung, conçue pour des expériences personnalisées innovantes – Samsung Global Newsroom

Les produits 2022 offrent de nouvelles technologies, fonctionnalités et conceptions de pointe pour une expérience redéfinie sur plusieurs appareils

Samsung Electronics a présenté aujourd’hui sa gamme 2022 de Neo QLED 8K, de barres de son, d’accessoires et d’initiatives de développement durable lors de son événement virtuel Unbox & Discover. Avec cette nouvelle gamme, Samsung vise à redéfinir le rôle de la télévision en créant des écrans de pointe magnifiquement conçus qui offrent plus que du divertissement. Les produits et fonctionnalités de cette année portent l’écran vers de nouveaux sommets en fournissant un hub central pour jouer, se connecter, travailler et plus encore.

“Nous nous concentrons sur la création d’une expérience homogène sur tous nos produits, ce qui permet aux consommateurs de profiter sans effort de tous leurs avantages. Le Neo QLED 8K 2022 est conçu pour répondre aux besoins et renforcer la passion de nos consommateurs, et les innovations sont suscitées par leurs expériences », a déclaré Jong-Hee (JH) Han, vice-président, PDG et responsable de DX de Samsung Electronics ( Device eXperience). “Neo QLED 8K a également le pouvoir de déverrouiller Nouveau expériences comme l’appareil le plus important au centre de la maison.

Le portefeuille 2022 de Samsung a été développé à partir de la vision « Des écrans partout, des écrans pour tous », avec des téléviseurs au centre de la maison et de la vie quotidienne des utilisateurs. Conformément à cette vision, Samsung a créé des appareils qui se connectent de manière transparente pour offrir une personnalisation et une connectivité approfondies, garantissant qu’il existe un écran adapté à chaque occasion et à chaque style de vie. Historiquement, les téléviseurs et les écrans ont été principalement associés à l’acte de “regarder”, mais Neo QLED 8K vise à changer cela en élargissant l’expérience utilisateur.

Neo QLED 8K : le meilleur s’améliore

Le Neo QLED 8K 2022 a été mis à niveau pour amener l’expérience grand écran à un autre niveau. Au cœur se trouve le processeur quantique neuronal 8K. Le dernier processeur dispose de 20 réseaux IA neuronaux indépendants, chacun analysant les caractéristiques du contenu et la qualité de l’image pour une visualisation optimale, quelle que soit la source.

Le processeur quantique neuronal 8K alimente également une nouvelle innovation technologique – Real Depth Enhancer. Cela scanne l’écran et maximise le contraste avec l’arrière-plan en améliorant l’objet tout en gardant l’arrière-plan non traité. Cela fonctionne de la même manière que les yeux humains perçoivent les images dans la vie réelle, de sorte que l’objet à l’écran se détache de l’arrière-plan.

En fait, le tout nouveau QLED 2022 de Samsung a reçu la première certification d’affichage « Pantone Validated » au monde de Pantone, l’autorité mondiale en matière de couleurs et créateur du Pantone Matching System (PMS), ce qui signifie que les modèles reproduisent de manière authentique plus de 2 000 couleurs ainsi que les 110 teintes de peau nouvellement ajoutées trouvées dans les directives de Pantone. De plus, ces couleurs brillantes sont agréables à regarder avec le nouveau mode EyeComfort. La fonction utilise la technologie AI pour ajuster automatiquement la luminosité et la température de couleur de l’écran en fonction de la luminosité ou de l’obscurité de la pièce combinée aux informations de coucher/lever de soleil pour optimiser l’expérience de visionnement la plus confortable.

Son Dolby Atmos immersif avec fonctionnalités intelligentes

Pour une véritable immersion, les téléviseurs et les écrans ont besoin d’un son puissant et nuancé pour correspondre aux couleurs riches et aux détails nets. L’IA du Neural Quantum Processor 8K analyse ce qui est à l’écran en temps réel afin que les fonctions Adaptive Sound puissent suivre et se déplacer entre les haut-parleurs pour correspondre précisément au mouvement à l’écran.

Dans QN900B, un modèle phare Neo QLED 8K, tous les sons proviennent d’un système audio 90W 6.2.4 canaux, avec de nouveaux haut-parleurs à canal supérieur et Dolby Atmos avec Object Tracking Sound Pro. Cette technologie a également été appliquée à la reconnaissance vocale avec Voice Tracking Sound, de sorte que les effets sonores et les voix suivent vraiment le mouvement sur l’écran.

Samsung introduit également le Dolby Atmos sans fil sur ses téléviseurs Neo QLED 4K et 8K, ce qui signifie une qualité audio irréprochable sans l’encombrement des câbles HDMI. Dolby Atmos sans fil sera également appliqué à la nouvelle barre de son Ultra Slim 2022 de Samsung, conçue pour une expérience audio immersive d’une configuration plus esthétique à une configuration minimale.

Faire l’expérience de votre écran

Pour garantir que l’expérience soit aussi fluide que possible, la gamme 2022 est équipée de fonctionnalités et d’une interface utilisateur nouvelles et plus intelligentes, permettant aux téléviseurs et écrans Samsung de devenir le hub central pour regarder du contenu, contrôler des appareils, jouer à des jeux, s’entraîner et plus encore.

Nouveau hub intelligent : Cette année, Samsung a également dévoilé Smart Hub, sa nouvelle interface utilisateur, propulsée par Tizen. Le tout nouveau Samsung Smart Hub réunit tous les aspects de l’expérience intelligente dans un seul écran d’accueil facile à naviguer. Le nouvel onglet classe les fonctionnalités, les paramètres et le contenu en trois catégories pour une expérience utilisateur fluide : Média, Gaming Hub et Ambiance.



Médias: L’écran multimédia organise les options de divertissement des utilisateurs, y compris la vidéo à la demande, le streaming et Samsung TV Plus 1 avec plus de 190 chaînes gratuites – et apprend les préférences des utilisateurs grâce à l’apprentissage automatique pour faire des recommandations intelligentes sur toutes les plateformes et tous les services. Centre de jeu : Gaming Hub est une nouvelle plate-forme de découverte de jeux en streaming qui relie le matériel et les logiciels pour offrir une expérience de jeu transparente. Aucun téléchargement requis, aucun stockage requis. Samsung a également annoncé des partenariats avec les principaux services de streaming de jeux – NVIDIA GeForce NOW, Stadia™ et Utomik, et d’autres à venir – pour apporter leurs bibliothèques de jeux au Gaming Hub. La nouvelle plate-forme sera disponible plus tard cette année sur certains modèles de téléviseurs intelligents Samsung 2022. 2 Ambiant : L’écran Ambient améliore l’esthétique de la maison, qu’il s’agisse de synchroniser l’affichage de l’écran avec son décor environnant ou de faire une déclaration audacieuse avec un art accrocheur.

Expérience de jeu : En plus du tout nouveau Gaming Hub, la gamme 2022 est livrée avec des spécifications et des fonctionnalités conçues pour une expérience de jeu ultime. Ils comprennent quatre ports prenant en charge HDMI 2.1, 3 Motion Xcelerator Turbo Pro 4K 144Hz gaming, Super Ultrawide GameView et Game Bar, rendant le jeu plus efficace et accessible pour une expérience rapide et rationalisée. Grâce à ces incroyables améliorations de la qualité d’image et des paramètres, les jeux seront plus réalistes et passionnants que jamais. Samsung présente également une gamme exclusive de téléviseurs pour les jeux en 43 et 50 pouces dans un avenir proche.

Samsung Santé : Samsung Health propose non seulement une grande variété de cours d’entraînement et de bien-être, mais également des moyens de suivre vos progrès et vos routines. Les utilisateurs peuvent facilement suivre leur parcours de remise en forme et leurs activités sur leur téléviseur et se synchroniser de manière transparente avec d’autres appareils tels que la série Galaxy Watch4 pour suivre les progrès en temps réel sur l’écran.

SmartThings : SmartThings de Samsung est un élément essentiel de l’expérience connectée. Avec SmartThings, l’écran devient le hub central pour contrôler facilement d’autres appareils domestiques en un seul point. Cette fonctionnalité, incluse dans les téléviseurs Samsung, tire parti du grand écran pour aider les utilisateurs à découvrir, visualiser et contrôler les appareils en un coup d’œil.

Plate-forme NFT : Enfin, une nouveauté en 2022 est la plate-forme NFT de Samsung, en partenariat avec le leader de l’industrie, Nifty Gateway. Le mode ambiant offrira aux consommateurs une plate-forme NFT unique pour explorer et afficher les arts numériques NFT sur les Neo QLED et QLED 2022, une nouvelle façon de collecter et de présenter des œuvres d’art.4

La durabilité au cœur de « Going Green »

Samsung réfléchit toujours à l’impact du processus de fabrication et de l’utilisation des produits sur l’environnement de la Terre, cherchant des moyens de réduire son empreinte et de construire un avenir meilleur pour la planète.

Eco-Emballage : Samsung améliore ses emballages respectueux de l’environnement avec 90 % d’encre en moins tout en supprimant les agrafes pendant la production. Ces deux améliorations réduisent les déchets et facilitent le traitement pour les centres de recyclage.

Télécommande SolarCell : La télécommande SolarCell a également reçu une mise à niveau pour 2022. Elle est 88 % plus efficace que les modèles 2020 précédents. Ils sont désormais totalement sans batterie et peuvent désormais être rechargés via la collecte de radiofréquences de 2,4 GHz, puisant leur énergie à partir de l’énergie de réserve émise par les routeurs Wi-Fi.

Matériaux recyclés : Les téléviseurs, moniteurs, affichage numérique et télécommandes 2022 de Samsung utilisent de la résine recyclée. Notamment, les moniteurs haute résolution utilisent de la résine recyclée à partir de plastique océanique récupéré dans les zones côtières qui, autrement, seraient devenus des déchets marins dangereux.

Le Certification Carbon Trust : Le Neo QLED 8K/4K de Samsung a atteint le niveau de réduction du CO 2 ‘ du Carbon Trust, démontrant que l’empreinte carbone de la gamme Neo QLED est réduite d’année en année.

Personnalisez-le avec des accessoires

Chaque consommateur a ses goûts et ses besoins uniques en matière de téléviseurs, c’est pourquoi Samsung a créé de nouveaux accessoires pour ses téléviseurs 2022 qui facilitent des expériences télévisuelles entièrement nouvelles.

Support mural fin : Pour ceux qui souhaitent fixer leur écran au mur, le support mural Slim Fit permet au téléviseur de reposer contre le mur tout en offrant une rotation vers le haut, le bas et les côtés pour un angle parfait, peu importe où le spectateur est assis.

Support d’atelier : Si vous préférez le meuble TV, le Studio Stand offre une manière unique et élégante d’afficher le Neo QLED 8K de manière artistique.

Rotation automatique: Le nouvel accessoire étend les capacités de rotation du Sero au Neo QLED 8K. La rotation automatique apporte des expériences mobiles sur grand écran, des portraits en plein écran et des expériences MultiView sur de nouvelles mises en page. Il peut être utilisé comme support ou support mural afin que tout ce qui est allumé, tout l’écran soit rempli pour optimiser l’expérience de visionnement.

Pour précommander ou pour plus d’informations sur les produits TV de Samsung, veuillez visiter www.samsung.com.

1 La disponibilité du service peut varier selon la région.

2 La disponibilité de Gaming Hub peut varier selon la région.

3 Les spécifications des ports peuvent varier selon le produit.

4 Les fonctionnalités détaillées ou l’interface utilisateur peuvent varier selon le modèle et la région.