Déballer la psychologie du don de cadeaux

Relevez non seulement les joies et les délices des gens, mais aussi leurs fardeaux et leurs aggravations, et pensez à des cadeaux qui pourraient atténuer ces choses. S’ils se plaignent de ne jamais avoir assez de temps libre, évitez les cadeaux chronophages comme les puzzles ou les livres de 1 000 pages. Au lieu de cela, pensez à gagner du temps, comme un robot aspirateur ou à embaucher quelqu’un pour réparer les choses dans la maison auxquelles le destinataire n’a pas pu s’occuper.

Les cadeaux sentimentaux sont de loin les plus significatifs. Il suffit de demander à la femme de 53 ans qui a été émue aux larmes par un vélo violet avec un gros nœud dessus, offert par son fiancé, qui a compris que la pauvreté de son enfance l’avait privée de tels plaisirs ludiques.

Offrir un cadeau, en particulier si vous voulez faire une déclaration, peut être une expérience vulnérable. “C’est pourquoi certaines personnes sont si stressées d’offrir des cadeaux, parce que c’est trop révélateur pour exprimer leurs émotions et qu’elles ne le feront pas correctement”, a déclaré le Dr Buchele. Les gens peuvent également avoir du mal à accepter les cadeaux, en particulier s’ils ont un style d’attachement évitant ou craignent l’intimité. Ils pourraient inconsciemment être mécontents d’être connus de cette façon, ou se sentir indignes ou même envieux parce qu’ils ne sont pas aussi attentionnés.

La façon dont les récepteurs réagissent dépend de leur degré de sécurité en eux-mêmes et de leur relation avec le donneur, a déclaré le Dr David Goldberg, psychanalyste à Birmingham, Alabama, qui, comme le Dr Buchele, rencontre beaucoup d’anxiété liée au cadeau cette fois-ci. an. Il a ajouté : « Un cadeau attentionné et généreux peut susciter toutes sortes de peurs, de désirs et de désirs conscients et inconscients. Que signifie l’accepter ? Dois-je maintenant quelque chose à la personne? Qu’est-ce que cela signifie pour moi à l’avenir ? Dois-je répondre en nature ? Si je réponds en nature, cela signifie-t-il passer au niveau suivant ? » Pas étonnant que certains donneurs de cadeaux aient tendance à pécher par excès de prudence et à simplement acheter quelque chose de générique comme une bougie parfumée ou une carte-cadeau, plutôt que de courir le risque de devenir personnel et de se tromper.

Si vous ne savez pas quoi offrir à quelqu’un, vous pouvez toujours demander. Un couple utilise un document Google partagé pour garder une trace des choses qu’ils souhaitent recevoir l’un de l’autre ; la femme savait donc que son mari ne serait pas déçu lorsqu’elle choisirait la machine à expresso sophistiquée qu’il avait sur la liste. Cela soulève la question de savoir si répondre à une demande est plus un acte de service qu’un don. “Je dirais que quiconque dit que la surprise n’est pas nécessaire pour offrir un cadeau a peut-être un langage amoureux différent”, a déclaré le Dr LeeAnn Renninger, psychologue sociale et co-auteur du livre “Surprise: Embrace the Unpredictable and Engineer the Inattendu.” S’il est important pour la personne à qui vous offrez d’être surpris, essayez de demander des conseils plus généraux plutôt que des suggestions spécifiques.

Peut-être que la meilleure stratégie en matière de cadeaux est de mener votre propre enquête pas si scientifique. Demandez à votre famille et à vos amis de vous parler des meilleurs et des pires cadeaux qu’ils aient jamais reçus. Non seulement vous apprendrez quels types de dons les ont vraiment touchés ou peut-être profondément blessés ; si vous écoutez vraiment, vous développerez également une meilleure compréhension de leurs valeurs fondamentales, de leurs langages amoureux et de leurs styles d’attachement. Ces conversations peuvent aider à approfondir vos relations, ce qui est un cadeau en soi.