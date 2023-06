Déballage VIP de l’Infinix Note 30

Bienvenue dans notre déballage du VIP Infinix Note 30 fraîchement annoncé.

Avant d’ouvrir la boîte et de voir les accessoires que vous pouvez obtenir avec ce téléphone, faisons un bref aperçu de ses spécifications. L’Infinix Note 30 VIP dispose d’un écran AMOLED 1080 de 6,67 pouces avec une luminosité de 900 nits et un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

À l’intérieur du téléphone se trouve un chipset Dimensity 8050 de 6 nm avec 12 Go de RAM. Il est alimenté par une batterie de 5 000 mAh avec prise en charge de la charge filaire 68 W et sans fil 50 W. Il y a une caméra principale de 108MP à l’arrière et une caméra selfie de 32MP à l’avant.









L’Infinix Note 30 VIP

Bon, passons au déballage. Le téléphone proprement dit est livré avec un étui, un câble USB, un protecteur d’écran en verre trempé et un chargeur 68W. Nous avons également le chargeur sans fil rapide 15 W d’Infinix et son chargeur sans fil refroidi par air de 50 W, mais ce dernier ne fait pas réellement partie de l’emballage de vente au détail et est vendu séparément.

Aucun chargeur sans fil n’est livré avec une brique et un câble, vous devrez utiliser celui fourni dans la boîte avec le téléphone. Mais c’est en quelque sorte une donnée que vous l’auriez puisque ces chargeurs sont faits sur mesure pour l’Infinix Note 30 VIP.

Le chargeur sans fil de 50 W sert également de support, mais il ne rechargera le téléphone qu’en position verticale. Il a un voyant lumineux à l’arrière qui s’allume en vert lorsqu’il est connecté.

Il y a un ventilateur de refroidissement au bas du chargeur qui souffle chaque fois que le téléphone est sur le chargeur.











Le chargeur sans fil 50W promet de recharger le téléphone de 0% à 50% en 30 minutes. Être entièrement câblé vous donnera 1% à 80% dans la même période. Nous testerons ces affirmations dans leur intégralité, alors restez à l’écoute !