Déballage Google Pixel 7 Pro

Nous en avons terminé avec les travaux pratiques, il est maintenant temps de plonger plus profondément dans le Google Pixel 7 Pro et le Pixel 7. Commençons par un déballage. La série Pixel 7 adhère à la norme récente des boîtes de vente au détail pauvres. Il y a un câble USB-C et un dongle USB-A vers USB-C.

Le Pixel 7 Pro est clairement plus grand que le Pixel 7 mais ne vous y trompez pas, les deux téléphones sont grands dans le contexte du marché des smartphones. Le Pro pèse 212 g, tandis que le 7 n’est qu’à 3 g de 200 g.

Il existe des différences subtiles entre Pro et vanille. Le cadre du Pro est en métal brillant et poli, tandis que la vanille est mate. Nous sommes tiraillés entre les deux approches donc c’est beaucoup une question de subjectivité.

Ce que vous obtenez avec le plus grand téléphone est un écran plus grand, naturellement, et cette année, l’écart est plus large. Le Pixel 7 Pro conserve la diagonale de 6,7 pouces de son prédécesseur, tandis que le Pixel 7 est descendu d’un pouce à 6,3 pouces. L’écran du Pro est également meilleur et se rafraîchit plus rapidement, tandis que la batterie est plus grande de 645 mAh.









Google Pixel 7 Pro à côté du Pixel 7

Les caméras sont là où le Pixel 7 Pro se démarque le plus. Il a un zoom correct dans le périscope 5x mais son ultra large est plus large et peut se concentrer.

Nous avons commencé notre examen du Google Pixel 7 Pro, mais comme toute bonne chose, cela prend du temps. Soyez patient et n’allez nulle part.