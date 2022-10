Déballage et visite de Google Pixel 7 Pro et Pixel 7 !

Les Google Pixel 7 et Pixel 7 Pro sont là ! Eh bien, nous les avons depuis une bonne semaine maintenant, mais les vôtres devraient arriver à tout moment ou au moins le lendemain si vous avez précommandé. Pour ceux qui résistent, parlons de ce qui pourrait vous manquer.

Pour lancer notre couverture d’examen Pixel 7 et Pixel 7 Pro, nous avons dû faire un déballage. Ainsi, dans cette vidéo de déballage, nous avons sorti les deux nouveaux téléphones de Google de la boîte, discuté des spécifications et des prix, puis les avons comparés à un Pixel 6 et un Pixel 6 Pro. Nous avons également testé le nouveau lecteur d’empreintes digitales, effectué une première tentative de déverrouillage du visage et attaché l’un des étuis officiels Pixel 7 de Google.

C’est à peu près tout, car nous sommes sur le point de vous montrer des exemples d’appareils photo Pixel 7 Pro, de vous indiquer les 10 premières choses à faire, puis de partager des critiques complètes. Oh, avez-vous jeté un coup d’œil à notre déballage de Pixel Watch avec une visite complète, une configuration et une comparaison avec d’autres montres ? Prenez une montre.