Déballage et prise en main du Nokia G60 5G

Le Nokia G60 est arrivé au siège juste après son annonce, alors jetons un coup d’œil rapide. Il ne se passe pas grand-chose à l’intérieur de la boîte – vous obtenez le téléphone et un câble USB, bien que certains marchés obtiennent également un chargeur de 20 W.

Cela fait partie de la faible empreinte carbone du Nokia G60. La boîte elle-même est fabriquée à partir de papier recyclé, tandis que le téléphone utilise du plastique recyclé – le panneau arrière est recyclé à 100 %, tandis que le cadre est à 60 %.

Nokia a ajouté une texture tachée tactile au panneau arrière pour peut-être renforcer le sentiment que vous êtes bon pour la nature, mais cela rend le téléphone meilleur et différent.

Cela ne donne pas non plus une sensation bon marché. À 190 g, le Nokia G60 est substantiel dans la main et son écran de 6,58 pouces correspond à la sensation. Ce n’est pas un petit téléphone, alors qu’en même temps ce n’est pas trop gros non plus. Juste à droite? Vous serez le juge.

Vous avez le choix entre deux couleurs – Cloudy Blue et Ice White, que nous avons ici aujourd’hui.









Un téléphone confortable dans la main

Faisons un récapitulatif des spécifications. L’écran est un écran LCD IPS de 6,58 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité maximale de 400 nits. Au-dessus, dans une encoche en forme de larme se trouve une caméra selfie 8MP. Il y a un appareil photo large de 50MP 1/2,76″ à l’arrière, ainsi qu’un capteur ultra large 5MP 1/5″ et un capteur de profondeur 2MP.

Le chipset à l’intérieur est le Snapdragon 695 6 nm avec 5G et il y a 4 Go ou 6 Go de RAM. En termes de stockage, vous obtenez 64 Go ou 128 Go, mais vous l’étendez davantage via la carte microSD.

La capacité de la batterie est de 4 500 mAh et elle peut charger jusqu’à 20 W. Le Nokia G60 exécute Android 12 prêt à l’emploi, et il est de la variété propre habituelle.









Le Nokia G60 5G utilise du plastique recyclé

Nokia donne au G60 sa promesse 3-3-3 – c’est trois ans de mises à jour du système d’exploitation, 3 ans de correctifs de sécurité et 3 ans de garantie. Le fabricant de téléphones estime qu’il n’y a pas beaucoup de téléphones dans la catégorie de prix du G60 pour correspondre à cela.

Le prix est de 320 € (320 $ / 25 500 ₹) et le Nokia G60 est déjà disponible en magasin.