Déballage et premières impressions du Xiaomi Redmi Note 12 Pro+

Xiaomi a dévoilé le Redmi Note 12 Pro+ en Chine en octobre dernier, qui fera ses débuts en Inde demain aux côtés du Redmi Note 12 et du Redmi Note 12 Pro (pas encore de plans pour l’Explorer Edition). La gamme Note 12 sera le successeur de la série 11i – du moins en Inde – puisque la société nous a confirmé qu’il n’y aura pas de 12i ou 12i HyperCharge dans le pays asiatique. Cela fait du Redmi Note 12 Pro+ un successeur spirituel du 11i HyperCharge, connu sous le nom de Redmi Note 11 Pro+ dans certains pays. Bien qu’il existe également un Redmi Note 11 Pro + en Inde, celui-ci a des spécifications différentes.

Nous n’avons pas encore le prix indien de ces smartphones de la série Note 12, mais nous avons déjà mis la main sur le Redmi Note 12 Pro+, alors voyons de quoi il s’agit.

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro + est livré dans une boîte de vente au détail de couleur noire, qui comprend l’étui de protection, un outil d’éjection de carte SIM, un câble USB-C, un chargeur 120 W et les documents habituels. Nous avons reçu le modèle Arctic White, mais il y aura deux autres options – Obsidian Black et Iceberg Blue.

Le Redmi Note 12 Pro+ est construit autour d’un écran Pro AMOLED de 6,67 pouces à 120 Hz, qui est protégé par Gorilla Glass 5 et a une luminosité maximale de 900 nits. Le panneau peut produire 1,07 milliard de couleurs et prend en charge la gamme de couleurs DCI-P3. obtenez la certification HDR10 +, Dolby Vision et Widevine L1, qui permet aux utilisateurs de diffuser des vidéos 1080p sur les applications OTT prises en charge.

L’écran a également un trou de perforation au centre pour la caméra selfie 16MP. Cependant, malgré l’emballage d’un écran AMOLED, le Redmi Note 12 Pro + n’est pas livré avec un scanner d’empreintes digitales à l’écran puisque Xiaomi a opté pour une solution montée sur le côté, que nous avons trouvée rapide et précise dans le court laps de temps que nous avons passé avec le téléphone.

Le panneau arrière du Redmi Note 12 Pro+ est également recouvert de verre, mais Xiaomi n’a pas révélé lequel exactement. Le dos du smartphone a des courbes élancées sur les bords, ce qui le rend plus facile à tenir que ceux avec des écrans plats. Cependant, il se maculait facilement et de nombreux utilisateurs pouvaient le trouver difficile à manier.

Le panneau arrière arbore une configuration à trois caméras comprenant des unités primaires 200MP (ISOCELL HPX), ultra larges 8MP (120 ° FOV) et macro 2MP. L’appareil photo 200MP a OIS pour les photos et les vidéos (y compris 4K @ 30FPS) et peut capturer des images RAW 10 bits.

Sous le capot, le Redmi Note 12 Pro + a le SoC Dimensity 1080 avec jusqu’à 12 Go de RAM LPDDR4X et un stockage UFS 2.2. Le smartphone exécute MIUI 13 basé sur Android 12 prêt à l’emploi avec le correctif de sécurité Android de novembre 2022 et contient une batterie de 4 980 mAh avec prise en charge de 120 W HyperCharge.

Xiaomi affirme que l’adaptateur 120 W fourni peut charger complètement la batterie en 19 minutes lorsque la charge 120 W est activée (ce n’est pas par défaut). Que ce soit vrai ou non, nous le saurons une fois que nous aurons commencé à tester le Redmi Note 12 Pro+.

Le reste des points forts du Redmi Note 12 Pro+ comprend la connectivité 5G, l’indice IP53, les haut-parleurs stéréo et l’audio haute résolution (filaire et sans fil). Il est également livré avec une prise casque 3,5 mm et Dolby Atmos.