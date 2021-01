WASHINGTON (AP) – La ligne s’étendait sur près d’un pâté de maisons. Personne ne se plaignait de l’attente.

Ceux réunis dans un centre de bien-être pour personnes âgées à Washington, DC, le considéraient comme une question de vie ou de mort. La capitale nationale venait d’ouvrir les vaccins contre les coronavirus aux personnes de 65 ans et plus en raison de leur risque accru. J’étais de ceux qui avaient une balle à portée de main.

Dans la capitale nationale, ainsi que dans le reste du pays, les cas de coronavirus ont augmenté depuis les vacances. Plus de 32 800 cas positifs ont été enregistrés au total dans la ville. Près de 850 personnes sont décédées. Et maintenant, ajoutez les craintes que l’insurrection de la foule au Capitole plus tôt ce mois-ci ne se transforme en un événement à grande diffusion, ajoutant aux totaux.

Les gens étaient nerveux.

En attendant ma photo, je me suis demandé si je devais être là. Le district avait d’abord offert le vaccin aux agents de santé, mais y en avait-il d’autres qui auraient dû venir avant moi, des gens comme les enseignants et les travailleurs des épiceries et d’autres entreprises fournissant des services essentiels pendant la pandémie? Et les personnes âgées de plus de 75 ans?

Oui, les journalistes sont considérés comme essentiels et je suis également enseignant au niveau collégial. Mais tout aussi important pour moi, je n’ai pas vu mon petit-fils et ses parents en Californie depuis plus d’un an – la moitié de sa vie – et j’ai hâte de prendre un avion pour visiter. Et je réponds aux nouveaux critères pour les vaccins, les personnes de 65 ans et plus.

Donc j’étais tout à fait dedans.

La ville a commencé à offrir des rendez-vous à la foule des plus de 65 ans lundi. J’ai appelé le site Web, rempli le questionnaire et cherché un emplacement. Le site le plus proche de chez moi n’avait pas d’heure disponible, j’ai donc élargi ma recherche, choisissant finalement un centre pour personnes âgées à environ 5 km.

Plus tard, j’ai vérifié la liste de diffusion de mon quartier. Il était rempli de plaintes de résidents qui trouvaient tout le processus compliqué et furieux que tous les rendez-vous disponibles aient été pris. Un membre du conseil de DC a reconnu que «le déploiement est venu avec un nombre important de frustrations et de défis», mais a déclaré qu’il y aurait d’autres opportunités pour les personnes âgées de se faire vacciner.

C’est une question d’offre et de demande. Il y a un peu moins de 85 000 résidents du DC de 65 ans et plus qui se qualifient pour les vaccins, mais seulement 6 700 rendez-vous étaient disponibles la première semaine. J’étais un des chanceux.

Il faisait froid, mais la longueur de la file d’attente au centre de bien-être ne me dérangeait pas. J’étais reconnaissant que nous soyons restés dehors pendant une grande partie de l’attente et que les gens se distanciaient volontairement. Cela a été appliqué une fois que nous avons emménagé à l’intérieur. Tout le monde portait un masque.

Certaines personnes visiblement fragiles ont été placées en première ligne. Personne ne s’est plaint.

Et pendant que j’attendais, j’ai travaillé. Ironie du sort, cela impliquait de consulter un collègue sur une histoire sur les efforts de l’administration Trump pour étendre la vaccination à plus de personnes, y compris celles de plus de 65 ans. Il s’avère que le district de Columbia était en avance sur la courbe.

Quatre-vingt-dix minutes après mon arrivée, j’ai reçu le vaccin Moderna, administré par un directeur de pharmacie Safeway amené de Rehoboth, Delaware. Après avoir parlé de sa ville natale – un lieu de vacances préféré à la plage pour ma famille – et d’autres vaccins dont je pourrais avoir besoin, elle m’a expliqué comment m’inscrire à la deuxième dose. Ensuite, j’ai été envoyé dans une autre pièce pour m’assurer que je n’avais pas de réaction allergique grave au tir. Je ne l’ai pas fait.

Je reçois ma deuxième dose le 10 février. J’ai déjà commencé à penser à réserver ce vol pour la Californie.

Il n’y a qu’un seul point négatif – maintenant tout le monde connaît mon âge.

___

Virus Diary, une fonctionnalité occasionnelle, présente la pandémie de coronavirus à travers les yeux des journalistes d’Associated Press du monde entier. Suivez Carole Feldman, rédactrice en chef de l’AP, basée à Washington sur Twitter à l’adresse http://twitter.com/CaroleFeldman