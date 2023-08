Déballage du Tecno Pova 5 Pro

Les voyants de notification sont tombés au bord du chemin alors que les affichages toujours activés ont repris leur fonction. Mais maintenant, ils font leur retour et ils sont plus gros et plus puissants que jamais – en fait, ils sont devenus un élément central de la conception de téléphones comme le Tecno Pova 5 Pro.

Deux unités viennent d’arriver au bureau, l’une est Dark Illusion, l’autre est Silver Fantasy, toutes deux suivent le Turbo Light Mecha Design. Tecno utilise des conceptions géométriques depuis un certain temps maintenant, y compris la précédente série Pova 4, mais il y a maintenant une nouvelle tournure – un panneau arrière transparent.

Abordons l’éléphant dans la pièce – le Nothing Phone. Bien que cela soit certainement entouré de beaucoup de battage médiatique, ce n’est pas le premier téléphone avec un dos transparent. Il existe des exemples précédents comme le Xiaomi Mi 8 Explorer de 2018, Red Magic 5G de 2020 et ainsi de suite.











Xiaomi Mi 8 Explorer • Red Magic 5G • Red Magic 6s Pro

Une autre année plus tard, le Red Magic 6s Pro, qui combinait un dos transparent avec un éclairage RVB sur son ventilateur de refroidissement. Les deux téléphones Nothing et maintenant le Pova 5 Pro ne sont que la dernière itération de la tendance de conception de dos transparent + lumières LED

Quoi qu’il en soit, revenons aux téléphones à portée de main. Ils ne sont disponibles que dans des couleurs neutres, ce qui aide les lumières LED à apparaître. Ils peuvent s’éclairer en 9 couleurs et peuvent créer un effet de respiration.

Leurs utilisations se répartissent en deux catégories : utiles et cool. Pour le premier, le téléphone prend en charge le geste familier de mise en sourdine – maintenant que le téléphone est face vers le bas, les lumières prennent en charge les fonctions de notification et clignotent pour vous alerter des appels entrants, des messages texte et même des événements de réseaux sociaux. Une autre fonctionnalité utile montre l’état de la batterie pendant la charge – rouge pour moins de 20 %, orange pour 20-60 % et vert pour 60-100 % (nous reviendrons à la charge dans un instant).

En ce qui concerne les utilisations intéressantes, le système d’éclairage détecte également certains événements dans le jeu – oui, dans le jeu. Pendant la lecture de PUBG, le téléphone clignotera en rouge pour frapper / tuer, en blanc pour le mode ADS («viser vers le bas») et passera par différentes couleurs tout en conduisant un véhicule.

Le Tecno Pova 5 Pro est alimenté par une batterie de 5 000 mAh, qui devrait durer plus de 9 heures de jeu. Dans la boîte, nous trouvons également un chargeur rapide de 68 W, qui peut faire 0 à 50 % en 15 minutes et une charge complète à 100 % en 45 minutes.

Il y a une raison importante pour laquelle Tecno a inclus un chargeur (en plus de vous offrir un rapport qualité-prix supplémentaire). La société veut s’assurer que les acheteurs disposent d’un chargeur puissant et de haute qualité pour activer la charge de dérivation – ce mode achemine l’alimentation autour de la batterie et se connecte directement à la carte mère.

Cela évite de générer la chaleur indésirable qui provient de la charge de la batterie et qui, à son tour, contribue à prolonger la durée de vie de la batterie. C’est une fonctionnalité que l’on trouve couramment sur les téléphones de jeu. Ce mode fonctionne aussi avec les banques d’alimentation, bien sûr, mais vous en aurez besoin d’un assez costaud.

Comme vous pouvez le constater à partir des fonctionnalités spécifiques au jeu, il s’agit vraiment d’un téléphone de jeu. Il est basé sur le chipset Dimensity 6080, qui est connecté à une chambre à vapeur en forme de L (2 820 mm²), qui répartit la chaleur sur une feuille de graphène (10 159 mm²). Il y a 8 Go de RAM à bord (et 8 Go de plus disponibles virtuellement) plus 256 Go de stockage.

Le jeu se fait sur le grand écran LCD IPS de 6,78 pouces (1 080 x 2 460 pixels, 20,5: 9). Il a un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un taux d’échantillonnage tactile de 240 Hz. Certains titres ont été testés et optimisés – Légendes mobiles peut maintenir un 80fps stable, tandis que Frais d’incendie peut atteindre jusqu’à 90fps.

Avec les visuels couverts, l’audio est géré par une combinaison performante de haut-parleurs stéréo et d’une prise casque 3,5 mm, avec prise en charge DTS, Hi-Res Audio et Hi-Res Audio Wireless. Un moteur linéaire à axe Z améliore l’immersion avec un meilleur retour haptique.

Nous allons mettre le Tecno Pova 5 Pro à l’épreuve et nous vous indiquerons si cet appareil peut s’accrocher aux téléphones de jeu d’autres marques.