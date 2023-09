Déballage du Realme GT5 240W – Actualités GSMArena.com

Le Realme GT5 240W est un exercice de démesure. Il dispose de 1 To de stockage et d’une puce Snapdragon 8 Gen 2 associée à 24 Go de RAM – oui, 24 ! À l’intérieur se trouve une batterie de 4 600 mAh qui nécessite une charge énorme de 240 watts. Ce n’est pas la première fois que nous voyons ce chiffre insensé, remarquez, la GT3 l’a fait en premier. Realme affirme que le GT5 peut récupérer 20 % de batterie en 80 secondes. Nous testerons cela et à plein temps à 100% dans un article séparé.

La boîte dispose également d’un câble USB-C costaud et d’un étui.









Déballage du Realme GT5 240W

Le Realme GT5 dispose d’un écran AMOLED de 6,74 pouces à 144 Hz avec une résolution de 1240 x 2772 px. C’est un superbe panneau avec un contraste et des couleurs excellents, et il devient très lumineux. Le verre du dessus est plat.

Les choses changent de l’autre côté du Realme GT5 240W. Le verre se rétrécit vers un bord entièrement rond. Le module de caméra et les indicateurs LED de charge SuperVOOC partagent un îlot qui s’incurve vers le haut et le bas du téléphone. Le tout ressemble à du métal liquide et est aussi lisse que de la soie. Il n’y a pas un seul coin pointu à toucher.

Le Realme GT5 est une exclusivité chinoise pour le moment, mais il arrivera probablement sur un marché près de chez vous à un moment donné. En attendant, restez à l’écoute pour notre test de charge.