Déballage du Google Pixel 8 Pro

Nous avons déjà eu un premier aperçu des Google Pixel 8 et 8 Pro, mais nous allons maintenant nous concentrer sur un déballage et un aperçu rapide du Pixel 8 Pro aux côtés du Pixel 8 et de l’iPhone 15 Pro Max.

Sans surprise, le Pixel 8 Pro est livré sans chargeur dans la boîte : vous obtenez un adaptateur USB-C vers USB-A et un câble USB-C.

Nous avons le coloris Bay – c’est une jolie nuance de bleu. Les téléphones Pixel ont été une bouffée d’air frais en termes de couleurs de téléphone ces dernières années, et le Pixel 8 Pro est un autre pas dans la bonne direction.

Les Pixel 8 et 8 Pro ont changé quelques choses par rapport à leurs prédécesseurs. D’une part, les coins des téléphones sont désormais plus arrondis, ce qui les rend un peu plus petits. Les écrans sont également plus plats – c’est vraiment visible sur le Pro et c’est un changement bienvenu pour les amateurs de protection en verre.









Le Google Pixel 8 et le 8 Pro

Le Google Pixel 8 Pro est nettement plus léger que ses pairs de taille similaire. Il pèse 213 g par rapport à l’iPhone 15 Pro Max de 221 g et au Galaxy S23 Ultra de 234 g.









L’iPhone 15 Pro Max et le Pixel 8 Pro

