Déballage du Google Pixel 7 – Actualités GSMArena.com

Le Google Pixel 7 est enfin arrivé au bureau et nous avons déjà commencé à travailler sur notre examen complet. Mais d’abord, un déballage. Pour le prix de 649 € / 599 $, vous obtenez le téléphone en version 64 Go, un câble USB-C et un dongle USB-A vers USB-C.

Le Pixel 7 n’est pas un successeur aussi clair du Pixel 6 que le 7 Pro l’est du 7. Pour commencer, le téléphone est livré avec un écran plus petit – 6,3 pouces contre 6,4 pouces – et une batterie – 4 355 mAh contre 4 614 mAh. Cela signifie que vous obtenez un téléphone plus petit, cependant – 10 g plus léger, près de 3 mm plus court, 1,6 mm plus étroit et légèrement plus fin. Cela peut être une grande incitation pour les personnes après un petit téléphone.

Mais d’un autre côté, le Google Pixel 6a à 459 €/449 $ est bien plus petit que le Pixel 6 de l’année dernière et le 7 de cette année.

Le Pixel 7 a une caméra selfie plus large et une meilleure caméra principale que le Pixel 6a, et est alimenté par la puce Tensor G2 plus rapide. Mais en plus d’économiser de l’argent en optant pour le Pixel 6a, vous obtiendrez une meilleure autonomie de la batterie – le plus petit téléphone a une plus grande batterie !

Ensuite, il y a le Pixel 6 de l’année dernière, qui peut toujours être la meilleure affaire si vous pouvez le trouver dans les magasins. Nous reviendrons sur cet argument dans la clôture de notre examen complet, restez à l’écoute pour cela !