Déballage de votre nouvel accessoire préféré – Samsung Global Newsroom

Le 9 novembre dernier, Samsung Electronics dévoilait une nouvelle édition spéciale du Galaxy Z Flip4 en collaboration avec Maison Margiela.

Le Galaxy Z Flip4 Maison Margiela Edition arbore un design original et sophistiqué. À commencer par l’emballage, la boîte se présente dans la couleur blanche signature de Maison Margiela, qui donne l’impression de dévoiler une œuvre d’art elle-même. Une fois la boîte ouverte, vous rencontrerez à la fois une couverture en cuir et une couverture de bague de codage numérique. Les couvertures sont complètes avec l’emblème à quatre points de la marque, ce qui rend les produits élégants et haut de gamme. Une fois que vous allumez le smartphone, vous serez accueilli par un thème UX unique conçu sur mesure pour cette édition spéciale.

À quoi ressemble la technologie innovante de Samsung avec Maison Margiela, la marque de haute couture représentant l’originalité ? Découvrez-en plus dans la vidéo de déballage ci-dessous.