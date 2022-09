Déballage Apple iPhone 14 Pro

Nous sommes maintenant complètement enveloppés dans la saison iPhone grâce à l’arrivée de l’iPhone 14, de l’iPhone 14 Pro Max, et ça, l’iPhone 14 Pro au bureau. C’est un bon moment, même s’il est un peu chargé, mais nous cochons les déballages un par un. Nous sommes enfin arrivés à l’iPhone 14 Pro.

Comme tous les autres iPhone depuis 2020, l’iPhone 14 Pro est livré avec un seul câble Lightning vers USB-C.

Visuellement, la plus grande mise à jour de l’iPhone 14 Pro à partir du 13 Pro est la nouvelle encoche Dynamic Island. Apple a sérieusement réduit la découpe physique, mais la nouvelle encoche est un peu plus basse, prenant effectivement un peu de zone d’écran utilisable que la petite fente d’écran au-dessus ne rachète pas. Il a l’air mieux que la vieille encoche fatiguée, au moins.









L’île dynamique

En dehors de cela, l’iPhone 14 Pro apporte quelques améliorations notables par rapport à son prédécesseur. L’écran est devenu beaucoup plus lumineux avec un pic de 2 000 nits et est maintenant suffisamment intelligent pour pouvoir offrir une option d’affichage toujours active. Cela n’a rien à voir avec les trois lignes de texte blanc habituelles d’Android sur un écran entièrement noir, et il s’agit plutôt d’une variante atténuée de l’écran d’accueil de votre iPhone. Nous sommes impatients de voir son impact sur la durée de vie de la batterie.

Les caméras principales et selfie sont meilleures. Le vivaneau orienté vers l’avant a enfin une mise au point automatique, tandis que la caméra large dépasse enfin la résolution de 12 MP. Il est plus haute résolution à 48 MP mais le capteur est également plus grand à 1/1,28″.

Il combine quatre pixels en un grand pixel de 2,44 μm et une image finale résultante de 12 MP. Cela se traduit par une profondeur de champ plus étroite – plus de bokeh – plus de lumière – un meilleur mode nuit – de meilleures couleurs, et grâce au nouveau moteur photonique, des détails améliorés. Vous pouvez même capturer la résolution complète de 48 MP via ProRaw.









Nouveau vs ancien – iPhone 14 Pro et iPhone 13 Pro

Notre examen de l’iPhone 14 Pro est presque terminé – gardez un œil sur notre page d’accueil !