Deb Haaland, l’économie devrait exploser, la femme d’El Chapo devant le tribunal: 5 choses que vous devez savoir mardi

Le choix de Biden pour le secrétaire de l’intérieur fait face à un obstacle de confirmation

La députée démocrate du Nouveau-Mexique, Deb Haaland, qui espère devenir la première secrétaire du Cabinet amérindien de l’histoire des États-Unis, fait face à des audiences de confirmation mardi devant le Comité sénatorial de l’énergie et des ressources naturelles. De nombreux Amérindiens espèrent que Haaland, 60 ans, pourra améliorer le Bureau des affaires indiennes du ministère de l’Intérieur et aider à remédier à des soins de santé inadéquats, à une éducation médiocre et à des infrastructures en ruine. Mais elle doit également peser les besoins d’autres factions, y compris les sociétés d’énergie qui cherchent à extraire des droits miniers et les groupes de conservation espérant préserver les parcs nationaux.

Des gains historiques sont probables dans l’économie de 2021, même si les dommages causés par le COVID-19 persistent

C’était censé être un hiver sombre pour l’économie. Mais soutenue par les contrôles de relance du gouvernement, la baisse des cas de COVID-19 et le déploiement du vaccin, la croissance se développe rapidement et l’économie devrait exploser cette année à mesure que les restrictions liées à la pandémie s’atténueront. Barclays, Morgan Stanley et Oxford prévoient tous une croissance d’environ 6,5% cette année, ce qui serait la meilleure depuis 1984, tandis que Goldman Sachs recherche une avance de 7%. D’autres économistes ne sont pas aussi optimistes, mais s’attendent tout de même à une croissance nettement plus forte que prévu. Certains prédisent même qu’à la fin de 2021 et tout au long de 2022, la production intérieure brute du pays sera plus importante qu’elle ne l’aurait été si la crise sanitaire ne s’était pas produite. Cela ne signifie pas que la crise évitera les cicatrices durables que les experts ont craintes, et certains experts affirment que la croissance plus rapide présente le risque d’une montée de l’inflation qui pourrait finalement déclencher une récession, mais une reprise plus robuste devrait limiter la croissance. dommage.

Les responsables de l’application de la loi du Capitole témoigneront devant un comité du Sénat

Les hauts responsables de l’application de la loi du Capitole devraient témoigner mardi devant les principaux panels du Sénat, selon un assistant du Comité sénatorial de la sécurité intérieure et des affaires gouvernementales non autorisé à s’exprimer officiellement. Les législateurs sont prêts à poser des questions sur les échecs de préparation des forces de l’ordre alors qu’ils enquêtent sur l’accumulation de l’émeute du 6 janvier au Capitole et sur la réponse qui en découle. Les officiers ont été submergés par les émeutiers malgré les renseignements suggérant que les manifestations pourraient devenir violentes, et le syndicat de la police du Capitole a reproché à leurs dirigeants une préparation et un équipement insuffisants pour les officiers.

L’épouse d’El Chapo, arrêtée pour trafic de drogue, devant le tribunal

L’épouse du seigneur de la drogue condamné Joaquin «El Chapo» Guzmán Loera doit comparaître mardi après avoir été arrêtée à Washington, DC pour son rôle présumé dans la distribution d’héroïne, de cocaïne, de méthamphétamines et de marijuana. Emma Coronel Aispuro, 31 ans, double citoyenne américano-mexicaine, est accusée de complot en vue de distribuer de la drogue aux États-Unis et aurait aidé son mari à s’échapper en 2015 d’une prison mexicaine. Elle est également soupçonnée d’avoir comploté une autre évasion avant l’extradition de Guzman en 2017 vers les États-Unis.

Bobby Shmurda sera reconduit chez lui depuis la prison du Quavo de Migos

Bobby Shmurda se prépare à être libéré de la prison de New York mardi, selon le Département des services correctionnels et de la surveillance communautaire de New York. Le rappeur de 26 ans, dont la carrière était autrefois en hausse grâce à un vidéoclip viral de 2014 qui a popularisé la «danse Shmoney», a été condamné en 2016 à sept ans de prison après avoir plaidé coupable des accusations de complot avec une drogue violente. gang (un plaidoyer qu’il prétend avoir été forcé d’accepter). Et grâce à son collègue rappeur Quavo, il est déjà rentré chez lui de la grande maison. Le membre de Migos a révélé dans une interview avec Billboard qu’il irait chercher Shmurda, dont le nom de naissance est Ackquille Pollard, de prison après sa libération.