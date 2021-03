WASHINGTON – Le Sénat a confirmé lundi Deb Haaland comme secrétaire de l’Intérieur, faisant d’elle le premier membre amérindien à siéger dans un cabinet présidentiel.

Le vote était 51-40 avec tous les démocrates et une poignée de républicains votant pour la confirmer.

« La confirmation du représentant Haaland représente un gigantesque pas en avant dans la création d’un gouvernement qui représente toute la richesse et la diversité de ce pays parce que les Amérindiens ont été, pendant bien trop longtemps, négligés au niveau du cabinet et dans tant d’autres endroits », a déclaré le leader de la majorité au Sénat. Chuck Schumer, DN.Y., a déclaré au Sénat avant le vote lundi soir.

Depuis plus de 171 ans, l’agence fédérale chargée de gérer les relations américaines avec des centaines de tribus reconnues n’a jamais eu d’amérindien à sa tête.

Mais les législateurs du GOP sont mécontents de Haaland, non seulement du programme de changement climatique de Biden qui comprend une pause de forage pétrolier et gazier sur les terres publiques, mais aussi de ses déclarations passées appelant à la fin de la fracturation du gaz naturel et du développement de pipelines. Le GOP est également contrarié par un tweet qu’elle a envoyé en octobre disant: « Les républicains ne croient pas à la science. »

Haaland, 60 ans, est un citoyen inscrit de la tribu amérindienne Pueblo de Laguna au Nouveau-Mexique. Elle a été réélue à un siège à la Chambre des États-Unis en novembre, mais quittera le Congrès pour occuper son poste au sein du cabinet du président Joe Biden.

Désormais confirmée, elle dirigera une agence de plus de 70000 employés qui est responsable de la gestion de 480 millions d’acres fédérales – près d’un cinquième de la superficie des États-Unis – ainsi que de 2,5 milliards d’acres du plateau continental extérieur. Le portefeuille du département comprend plus de 400 parcs nationaux, une centaine de monuments nationaux et environ 500 refuges nationaux pour la faune.

L’agence tentaculaire comprend non seulement le Bureau des affaires indiennes et le Service de santé indien, mais elle gère et administre également 55 millions d’acres de domaines détenus en fiducie par les États-Unis pour des centaines de tribus amérindiennes, y compris les Pueblo de Laguna.

Des questions urgentes telles que les droits fonciers, les soins de santé et la protection des sites sacrés peuvent ne pas satisfaire toutes les tribus d’une administration Biden, reconnaissent les chefs tribaux et autres défenseurs des Amérindiens. Mais ils ont exprimé un sentiment d’espoir qu’avec Haaland, ils auraient un allié clé au sein du Cabinet et que de véritables concessions mutuelles pourraient enfin avoir lieu.

Les groupes environnementaux ont également applaudi le vote.

«Aujourd’hui est un jour historique pour nous tous qui prenons soin de nos terres et de nos eaux publiques», a déclaré Theresa Pierno, présidente-directrice générale de la National Parks Conservation Association. « En tant que descendante des gardiens d’origine de nos terres, elle apporte une perspective unique, contrairement à tout secrétaire de l’Intérieur avant elle. »

Le mois dernier, Haaland a été grillée par les républicains lors de son audience de confirmation au Comité sénatorial de l’énergie et des ressources naturelles non seulement sur les efforts agressifs du président pour arrêter le forage sur les terres publiques, mais aussi sur ses propres déclarations publiques s’opposant à l’extraction de combustibles fossiles.

Au cours de son audition de confirmation, Haaland a minimisé certaines déclarations passées, disant à un moment donné « c’est l’agenda du président Biden que je ferais avancer, pas le mien ». Plus tard, elle a déclaré avoir reconnu que le secrétaire de l’Intérieur «sert tous les Américains, pas seulement un petit district du Nouveau-Mexique».

Haaland a également tenté de détourner les critiques de plusieurs sénateurs républicains sur le développement du pétrole, du gaz et du charbon, affirmant que les terres publiques pourraient être davantage utilisées pour l’énergie propre, comme l’éolien et le solaire. Et elle a promis d’aider les travailleurs des combustibles fossiles à trouver de nouvelles opportunités dans une économie qui dépendra moins des industries émettrices de carbone.