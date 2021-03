Deb Haaland témoigne lors de son audience de confirmation devant le Comité sénatorial de l’énergie et des ressources naturelles le 24 février | Leigh Vogel / Getty Images

La membre du Congrès américain, qui sera en charge des terres publiques et tribales, a passé une grande partie de sa carrière à lutter contre le changement climatique.

Le Sénat a confirmé Deb Haaland – membre de la tribu Laguna Pueblo au Nouveau-Mexique – comme le choix du président Joe Biden pour diriger le ministère de l’Intérieur. La confirmation de Haaland marque le premier Amérindien à être nommé secrétaire du Cabinet de l’histoire, supervisant le département qui gère les terres publiques et tribales.

Le vote du Sénat pour confirmer lundi est tombé principalement le long des lignes de parti, 51-40, avec neuf membres manquant le vote. Au cours de son audition, Haaland a reçu une répulsion républicaine agressive de la part de sénateurs dont les États d’origine – et les carrières politiques – dépendent fortement de l’industrie des combustibles fossiles, qualifiant de «radicale» son point de vue sur la protection de l’environnement et des communautés autochtones. La ligne d’interrogation que Haaland a dû endurer lors de son audition de confirmation de deux jours par les sénateurs républicains reflétait une bataille de longue date entre les partisans des combustibles fossiles et les écologistes.

Le sénateur Bill Cassidy, un républicain de Louisiane qui a accepté près de 1,7 million de dollars de Big Oil, a demandé à Haaland: « Votre administration sera-t-elle guidée par un préjugé contre les combustibles fossiles ou sera-t-elle guidée par la science? » Pendant ce temps, le sénateur républicain Mike Lee de l’Utah a attaqué la protection de l’ère Obama pour transformer Bears Ears – une zone d’importance pour les Amérindiens – en un monument national. En tant que chef de l’Intérieur, Haaland dirigera l’examen du décret de Biden pour soumettre des conclusions et des recommandations pour restaurer les limites des monuments nationaux de l’Utah Bears Ears et du Grand Staircase-Escalante, que l’administration Trump a diminué de 2 millions d’acres. «La désignation du monument ne les rend pas plus beaux», a déclaré Lee.

Grâce à l’audience, Haaland a déclaré elle travaillera dur pour combler les lignes de parti et prendre en compte les préoccupations des membres du Congrès – mais a également déclaré qu’elle ne mettrait pas de côté les préoccupations environnementales ni l’agenda climatique de Biden.

«Comme je l’ai appris dans ce rôle, il ne fait aucun doute que l’énergie fossile joue et continuera de jouer un rôle majeur en Amérique pour les années à venir. Je sais à quel point les revenus pétroliers et gaziers sont importants pour financer les services essentiels », a déclaré Haaland dans son discours d’ouverture. «Mais nous devons également reconnaître que l’industrie de l’énergie innove et que notre défi climatique doit être relevé.»

Les communautés autochtones et les militants écologistes, qui soutiennent depuis longtemps le choix de Biden, ont salué la confirmation de Haaland. «Elle est la personne la plus qualifiée pour mener l’Intérieur dans une ère de réparation et de régénération», a déclaré Nick Tilsen, citoyen de la nation Oglala Lakota dans le Dakota du Sud et PDG de NDN Collective, une organisation vouée à la construction du pouvoir autochtone. «Indian Country s’est rallié à elle et est prêt à retrousser nos manches avec elle et cette administration pour voir quel monde nous pouvons créer pour nos enfants et petits-enfants.»

Son nouveau rôle en tant que premier Amérindien à servir de secrétaire de l’Intérieur sera un grand pas en avant pour l’environnement et les communautés autochtones, ainsi qu’une énorme entreprise, compte tenu de ce que l’administration précédente a fait pour décimer le département.

L’importance d’avoir un environnementaliste autochtone comme chef de l’Intérieur

En 2018, Haaland est entrée dans l’histoire en tant que l’une des deux premières femmes amérindiennes élues au Congrès, avec la représentante Sharice Davids, membre de la nation Ho-Chunk au Kansas. En tant que membre du Congrès, elle a été vice-présidente du comité de la Chambre sur les ressources naturelles et présidente du sous-comité des parcs nationaux, des forêts et des terres publiques, et siège au sous-comité des peuples autochtones des États-Unis. En tant que membre de ces comités, elle a dû écouter les témoignages de membres de la communauté, d’activistes et de lobbyistes exprimant des inquiétudes concernant les efforts de l’administration Trump pour détruire les sites sacrés, polluer l’environnement et forer sur les terres publiques.

«C’est décourageant», a déclaré Haaland à Vox en novembre dernier. «L’administration Trump a essentiellement détruit et vidé le département et les politiques. L’engagement du président Biden à lutter contre le changement climatique et à protéger notre environnement est le plus progressiste que nous ayons jamais vu, et il réglera cela.

La nomination de Haaland à la tête du département s’aligne sur le plan de campagne Biden-Harris pour les nations tribales, un aperçu complet publié en octobre dernier qui énumère les priorités de l’administration pour résoudre les problèmes clés qui affligent les communautés tribales, tels que les soins de santé et l’éducation. En plus de superviser toutes les terres publiques, le ministère de l’Intérieur est également chargé d’honorer les engagements du gouvernement fédéral envers les nations tribales – une tâche que le ministère a, historiquement, échoué à plusieurs reprises à faire.

Et comme aucun Amérindien n’a occupé un poste de secrétaire du Cabinet auparavant dans l’histoire des États-Unis, Haaland apporte une approche entièrement nouvelle à son rôle, une approche avec une connaissance approfondie et un lien avec les questions concernant les affaires autochtones et la protection de l’environnement. Elle comprend comment la crise climatique affecte de manière disproportionnée les communautés marginalisées – comme lorsque des oléoducs traversent des terres sacrées autochtones, posant des risques de contamination des sols et de l’eau, ou lorsque des installations industrielles s’installent dans des quartiers historiquement noirs.

«Le ministère de l’Intérieur a toujours été un endroit où l’industrie des combustibles fossiles et les sociétés transnationales ont utilisé les terres publiques comme terrain de jeu pour détruire l’environnement, contribuer au changement climatique et remplir les poches d’un très petit nombre de personnes au détriment de la l’environnement et tout le monde », a déclaré Tilsen. «Elle n’est pas qualifiée pour répéter ce cycle, car elle se tient aux côtés des gens et de l’environnement.»