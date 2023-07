Death Valley grésille alors que la canicule américaine se poursuit

Les températures brutales de Death Valley surviennent au milieu d’une période de chaleur torride qui a placé environ un tiers des Américains sous un certain type d’avis, de surveillance ou d’avertissement de chaleur. Les vagues de chaleur ne sont pas aussi dramatiques visuellement que d’autres catastrophes naturelles, mais les experts disent qu’elles sont plus meurtrières. Une vague de chaleur dans certaines parties du sud et du Midwest a tué plus d’une douzaine de personnes le mois dernier.

Les records de chaleur sont battus partout dans le sud des États-Unis, de la Californie à la Floride. Mais c’est bien plus que cela. C’est dans le monde entier, avec une chaleur dévastatrice qui frappe l’Europe ainsi que des inondations dramatiques dans le nord-est des États-Unis, en Inde, au Japon et en Chine.

Juin a également été le mois de juin le plus chaud jamais enregistré, selon plusieurs agences météorologiques. Les scientifiques disent qu’il y a de bonnes chances que 2023 devienne l’année la plus chaude jamais enregistrée, avec des mesures remontant au milieu du 19e siècle.

En juillet 2021 et août 2020, Death Valley a enregistré une lecture de 54,4 degrés, mais les deux attendent toujours une confirmation. Les scientifiques n’ont trouvé aucun problème jusqu’à présent, mais ils n’ont pas terminé l’analyse, a déclaré Ross Vose, responsable de l’analyse climatique à la National Oceanic and Atmospheric Administration.

Les deux températures les plus chaudes enregistrées sont les 56,66 degrés en 1913 dans la Vallée de la Mort et les 55 degrés en Tunisie en juillet 1931. Burt, un historien de la météo pour The Weather Company, critique ces deux mesures et répertorie 54,4 en juillet 2021 dans la Vallée de la Mort. comme sa température la plus chaude enregistrée sur Terre.

Un militant du changement climatique au parc national de Death Valley dimanche. Crédit: PA

Une combinaison de changements climatiques à long terme d’origine humaine résultant de la combustion du charbon, du pétrole et du gaz naturel rend le monde plus chaud d’une décennie à l’autre, avec des hauts et des bas d’année en année. Beaucoup de ces hauts et bas sont causés par le cycle naturel d’El Nino et de La Nina. Un cycle El Nino, le réchauffement d’une partie du Pacifique qui modifie le climat mondial, ajoute encore plus de chaleur aux températures déjà en hausse.

Des scientifiques tels que Vose affirment que la majeure partie du réchauffement record que connaît actuellement la Terre est due au changement climatique d’origine humaine, en partie parce que cet El Niño n’a commencé qu’il y a quelques mois et qu’il est encore faible à modéré. On ne s’attend pas à ce qu’il culmine avant l’hiver, alors les scientifiques prédisent que l’année prochaine sera encore plus chaude que cette année.

