“Death to” publie OK pour le dirigeant iranien, a déclaré Meta – RT World News

Le Conseil de surveillance déclare que publier des slogans anti-Khamenei sur Facebook n’est pas un discours de haine

Les messages souhaitant la mort au guide suprême iranien Ali Khamenei sont appropriés dans le “le contexte” de troubles politiques en cours et donc pas de discours de haine, la société de médias sociaux de Mark Zuckerberg, Meta, a été informée par son organe consultatif de censure.

L’une des plateformes de Meta, Facebook, avait supprimé un dessin animé qui dépeignait Khamenei comme des femmes opprimantes. Dans une bulle de texte en farsi, le dessin animé qualifiait la République islamique de pire dictature de l’histoire et souhaitait la mort le “Gouvernement islamique anti-femmes” et son “sale chef Khamenei”, selon le Conseil de surveillance.

Alors que Meta a initialement déclaré que le message violait sa politique sur « Violence et incitation » la décision a été rapidement annulée en raison de “valeur d’actualité”, selon l’entreprise.

La décision du Conseil de surveillance a en outre soutenu que la langue du poste était un discours politique légitime.

« Dans le contexte du poste et de la situation sociale, politique et linguistique plus large en Iran, « marg bar Khamenei » doit être compris comme « à bas ». C’est un slogan rhétorique et politique, pas une menace crédible », le conseil a écrit.















L’Iran est aux prises avec des troubles civils – allant des manifestations de rue aux assassinats de policiers – depuis septembre, lorsque les médias ont affirmé que Mahsa Amini, 22 ans, avait été tuée par la police pour avoir porté son hijab de manière inappropriée. Les autorités iraniennes ont imputé les troubles aux gouvernements occidentaux qui cherchent “changement de régime” à Téhéran.

Ce n’est pas la première fois que Meta assoupli son “discours de haine” politiques en réponse aux événements mondiaux. En février 2022, la plateforme a déclaré qu’elle permettrait aux utilisateurs de plusieurs pays de souhaiter la mort au russe “envahisseurs” ou le président Vladimir Poutine, en tant qu’expression légitime de “colère” sur le conflit en Ukraine. Moscou a cité cela comme l’un des facteurs pour finalement désigner Meta comme une organisation extrémiste, affectant l’accès à Facebook et Instagram en Russie.

Le conseil de surveillance a été créé en 2019, comme un moyen pour le géant des médias sociaux de Zuckerberg d’externaliser la modération du contenu à “experts.” Il est théoriquement indépendant et se compose de 40 personnes du monde entier.

Des documents rendus publics ces derniers mois ont montré que le gouvernement américain, les agences de renseignement et même des agents politiques avaient tous influencé les sociétés de médias sociaux pour interdire certaines personnes, idées ou phrases. Le processus était fondé sur de fausses allégations de “L’ingérence russe” à l’élection présidentielle américaine de 2016.