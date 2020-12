Tracey Ullman dans le rôle de la reine Elizabeth II dans Death to 2020. | Keith Bernstein / Netflix

Mort au commentaire 2020 le plus urgent de 2020, c’est que les médias sociaux sont en train de tout ruiner. Sensationnel.

Dans les premiers instants de la nouvelle comédie spéciale de Netflix Mort jusqu’en 2020, Samuel L. Jackson, jouant le rôle d’un journaliste vétéran blasé nommé Dash Bracket, demande aux cinéastes de fiction à quoi sert leur documentaire de fiction.

Les intervieweurs hors écran ne répondent jamais à la question, et ce manque de clarté résume cette parodie d’une heure. Un faux documentaire «Bilan de l’année» de Charlie Brooker, alias le Miroir noir gars, Mort jusqu’en 2020 est une expérience qui ne se justifie jamais.

Parsemé d’étoiles et plein de séquences d’archives par cœur, Mort jusqu’en 2020 est agressivement fade, comme si quelque chose à propos de 2020 avait défié les tentatives de Brooker de le parodier. Ce n’est pas comme s’il ne faisait pas l’effort: la satire remplie de sketchs compte près de 20 écrivains. Cependant, il n’y a pas 20 blagues dans cette rétrospective, et ce n’est pas parce que le sujet n’est pas plein d’absurdité.

Mais contrairement aux efforts comiques plus astucieux de Brooker – par exemple, la satire acerbe de Miroir noirL’épisode de la saison quatre inspiré de Gamergate «USS Callister» – cette sortie est complètement édentée. La plupart des 67 minutes de l’émission nous disent simplement ce que nous savons déjà, car nous venons de le vivre. La prémisse de Mort jusqu’en 2020 semble être que le public appréciera de revivre l’année, tout comme les fans de Rifftrax aiment se soumettre à de mauvais films. Mais les horreurs de 2020 ne sont pas exactement des tirages au box-office ou du matériel incontournable – et sans commentaire de qualité pour animer le voyage dans le passé, le film est une heure fastidieuse perdue.

Depuis le début, Mort jusqu’en 2020 n’est manifestement pas drôle. Hugh Grant enfile une perruque blonde et joue un historien qui se moque des politiciens. Tracey Ullman enfile une perruque blonde et joue la reine, qui se moque de Meghan Markle. Il y a une parodie d’Elon Musk nommée Bark Multiverse (Kumail Nanjiani), qui construit un bunker de survie, car bien sûr il y en a et bien sûr qu’il le fait. Un scientifique nommé Pyrex Flask (Samson Kayo) laisse tomber l’humour le plus doux que l’on puisse imaginer sur Covid-19 et la pandémie.

Tout cela est incroyablement banal et sans inspiration. La chose la plus stricte que le documentaire ait à dire sur les républicains qui soutiennent Trump est – attendez – ils créer leur propre réalité. La chose la plus stricte qu’il puisse trouver pour s’attaquer à Joe Biden est – attendez – il vraiment vieux. Je parie que vous pouvez déjà deviner exactement ce que les écrivains pensent de la culture d’annulation. C’est vrai: ce ne sont pas des fans!

Ce type d’humour de la peinture par numéros ne se prête pas vraiment à s’attaquer aux aspects plus profonds de la guerre culturelle, tels que la crise épistémique en cours ou les manifestations contre la brutalité policière, mais Brooker et sa compagnie se sont bien sûr donnés la mission de soulever ces questions aussi. Tout est au service de la peinture du coronavirus comme d’un cavalier apocalyptique quatre-en-un, pesant sur nous pour notre péché de passer trop de temps à nous crier dessus sur Twitter.

Brooker adore embrocher des types narcissiques et extrêmement en ligne pour être trop accro aux médias sociaux. Mais si ce sermon semblait vide quand il était habillé Miroir noirLes vêtements plus sophistiqués, ici, où ils sont présentés comme le principal plat à emporter du faux documentaire, il se révèle juste insipide et sans originalité. Peut-être Mort jusqu’en 2020La pire offense absolue de la part de Choses étrangesJoe Keery, son père adolescent résident, sur ses blagues stupides sur les réseaux sociaux, ternissant ses antécédents jusqu’alors sans faille. Nous comprenons, Charlie Brooker: les YouTubers et les influenceurs sont tous superficiels et obsédés par l’influence, et 2008 veut que ses punchlines reviennent. Merci, ensuite.

Brooker réalise quelque chose qui s’apparente à des commentaires significatifs sur l’année seulement lorsque lui et le reste des écrivains arrêtent de faire des blagues fatiguées et permettent à l’absurdité des images de l’année de parler d’elles-mêmes. Par exemple, pendant un clip d’une manifestation anti-Covid-19, un patriote potentiel tient une pancarte qui proclame: «Le vaccin est dans le wagon couvert» – une référence apparente à l’Holocauste. Ce moment n’est pas abordé par le film, car il est presque impossible à résoudre. Comment répondez-vous à ce niveau de déconnexion de la réalité?

Malheureusement pour nous, ces moments de commentaire silencieux sont beaucoup trop rares. Brooker et son armée d’écrivains couvrent chaque battement majeur des 14 derniers mois – sinon de manière exhaustive, puis de manière épuisée (et épuisante). Le tristement célèbre débat présidentiel américain? «Une bataille de rap dans une maison pour personnes âgées.» Quant à Trump, il aurait peut-être été moins sensible à Covid «si quelqu’un lui avait dit que les cagoules blanches protègent contre le virus».

Je le reprend. La pire offense de Mort jusqu’en 2020 n’est-ce pas qu’il gaspille autant de ses acteurs étoilés, de Leslie Jones à Lisa Kudrow. C’est que, malgré tout ce qu’il veut peindre les médias sociaux comme l’ennemi, chaque morceau de son humour ressemble à une répétition des médias sociaux. C’est comme si les auteurs d’humour recherchaient sur Twitter les tweets «top» générés par algorithme sur chacun des sujets qui leur ont été assignés, griffonnaient tout ce qui comptait plus de 1 500 likes et l’appelaient un jour.

Peut-être que si vous ne prêtiez vraiment aucune attention aux nouvelles mondiales ou aux médias sociaux au cours des 12 derniers mois, vous pourriez tirer quelque chose de ce hit-parade. Mais sinon, Mort jusqu’en 2020 est finalement juste plus du même bruit douloureusement sans humour qui a fait la majeure partie de l’année.