Death Pill : Le trio punk féminin ukrainien séparé par la guerre de Russie – « Je ne choisis pas de vivre dans un film d’horreur » | Actualités Ents & Arts

Depuis un club de musique abrité sous terre dans la capitale ukrainienne, Mariana Navrotskaya n’entend pas les avertissements de raid aérien résonner au-dessus d’elle. C’est sa camarade de groupe Anastasiia Khomenko qui l’informe après avoir vérifié en ligne qu’un avertissement national est en vigueur au moment de leur appel Zoom.

“C’est très bien que tu sois dans un refuge”, dit-elle à son amie, inquiète mais plus choquée par ce qui se passe dans son pays d’origine. “C’est mon quotidien”, répond Mariana.

Il est 14h à Kiev, 13h pour Anastasiia, désormais installée à Barcelone, et 22h30 pour le troisième membre de leur trio, Nataliia Seryakova, actuellement à Adélaïde, en Australie du Sud.

À travers les fuseaux horaires, à des milliers de kilomètres l’une de l’autre, les trois membres du trio punk féministe Death Pill se sont réunies pour leur première interview au Royaume-Uni – ce qui se trouve être, il s’avère, également la première fois que toutes les trois se voient ensemble, bien qu’à l’écran, puisqu’ils se sont séparés peu après le début de Russieest en guerre Ukraine il y a 10 mois.

Alors que Nataliia, 25 ans, a pu déménager temporairement en Australie pour travailler, Mariana, 26 ans, a choisi de rester à Kyiv. Anastasiia, 29 ans, a pris la difficile décision d’emmener son fils Orest, qui a eu huit ans en novembre, en lieu sûr en Espagne ; laissant derrière elle son mari Evgenij.

“Quand la guerre a commencé, je ne voulais pas quitter Kyiv”, a-t-elle déclaré à Sky News. “Mais je sais que je dois le faire parce que j’ai un enfant et je veux qu’il soit en sécurité et qu’il ait une vie meilleure.

“Chaque fois que je pense aux enfants en Ukraine, c’est très douloureux pour moi. Ils ont des alertes aériennes, ils sont [having to go] dans les refuges… c’était une décision très difficile. Je ne voulais pas émigrer. J’aime très mal mon pays.”

Trio punk hardcore, Death Pill dans sa formation actuelle a débuté en 2021, lorsque la bassiste Nataliia l’a rejoint. Émergeant de la scène musicale underground diversifiée d’Ukraine, ils ont enregistré leur premier album éponyme et étaient prêts à conquérir le monde.

“Après tout, le rock ne concerne pas seulement les hommes brutaux aux longs cheveux bouclés, n’est-ce pas ?” déclare Mariana dans leur promo.

Mais alors la guerre a éclaté. Pendant le premier mois, Anastasiia et sa famille ont dormi dans leur salle de bain, l’endroit le plus sûr. Maintenant, elle est séparée de son mari et de ses parents – son père se bat pour l’Ukraine – et elle et ses compagnons de groupe sont dispersés à travers le monde.

Malgré la distance, ils ont réussi à peaufiner leur album en ligne depuis qu’ils sont séparés.

Jusqu’à présent, leurs sorties ont commencé à créer du buzz et ils ont été nommés parmi les 10 nouveaux groupes passionnants à surveiller en 2023 par Metal Hammer. Signé sur le label londonien New Heavy Sounds, il est prévu de le sortir le 24 février 2023 – marquant le premier anniversaire du début de la guerre – et ils espèrent tous qu’un jour, bientôt, espérons-le, ils pourront tourner ensemble.

Bien qu’il n’ait jamais été prévu qu’il en soit ainsi, l’objectif est maintenant d’utiliser leur plateforme pour continuer à sensibiliser sur ce qui se passe en Ukraine.

“En ce moment, nous avons une équipe de rêve, notre trio d’or”, explique Anastasiia. “Nous avons joué dans de nombreuses villes ukrainiennes … maintenant nous avons beaucoup d’attention de l’Europe, de l’Amérique. Et nous apprécions cela parce que nous pouvons faire passer le mot sur la guerre.

“Nous pouvons partager toutes ces informations avec les personnes qui vivent et traversent réellement cela … nous nous réveillions le 24 février après des frappes de missiles. Ce n’est pas de la propagande, c’est la vraie vie.”

“Il y a un an, nous avions tout”

Ces derniers mois, La Russie a lancé des attaques contre les alimentations électriques, provoquant des pannes d’électricité dans toute l’Ukraine. C’est la raison pour laquelle Mariana s’est placée dans le club de musique, qui dispose d’un générateur, pour cette interview ; elle ne peut pas communiquer depuis son domicile.

Malgré tout, elle est résiliente. “Cela me rend plus forte et plus puissante”, dit-elle. “Vous ne pouvez pas du tout imaginer cette situation. Du tout.

“C’est beaucoup de travail acharné de vivre maintenant en Ukraine – à Kyiv, dans n’importe quelle autre ville – parce qu’il faut trouver l’électricité, Internet, l’eau.

“Il y a un an, vous aviez tout et vous n’y pensez plus. Et maintenant… quand vous lisez l’histoire de la Seconde Guerre mondiale, vous pensez que c’est très mauvais, mais maintenant c’est une autre fois, ça n’arrivera plus jamais. … Je ne trouve pas les mots pour expliquer.

“Mais maintenant, c’est très intéressant de vivre ici parce que tu comprends l’importance de tout ce que tu [thought] a été…”

« Basique », répond Anastasiia à sa place. Ils apprécient maintenant les choses quotidiennes qu’ils tenaient pour acquises.

Nataliia et Anastasiia disent à leur camarade de groupe qu’elles pensent qu’elle est plus positive maintenant qu’avant la guerre.

“Je traverse de grands changements, et c’est cool”, répond-elle. « Vous voyez à quel point les Ukrainiens sont forts ? Anastasiia dit à propos de son amie.

Mais ils se manquent. Réunis par une envie commune de faire de la musique avec quelque chose à dire, de sortir du lot, ils désespèrent de se revoir en personne.

Je leur demande comment ils se sentent de ne pas pouvoir jouer ensemble pour le moment. « Tu veux voir nos larmes ? Marianne répond. “C’est une question très triste.”

“C’est de la merde”, dit Nataliia. “Vous ne pouvez pas planifier. Donc je sais juste, comme, six mois à l’avance, ce que je peux faire. Mais après cela, je ne sais pas. C’est lent, mais c’est aussi bien que nous pouvons faire. C’est ce que c’est .”

“Nous brisons le patriarcat, maintenant nous brisons la Russie”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





1:04

Message de Noël de Zelenskyy



Un élément positif qui émerge de la guerre est la communauté de la musique underground qui se rassemble pour soutenir leur pays.

“Parce que nous avons beaucoup de gens qui sont des artistes, des musiciens, des gens formidables de notre nation [who] sont maintenant armés pour protéger leur pays, pour protéger toute l’Europe », déclare Anastasiia.

Nataliia dit que les artistes russes avec n’importe quelle sorte de plate-forme, ceux qui sont ailleurs dans le monde et capables de voir ce qui se passe réellement – plutôt que la “propagande” – devraient également défendre l’Ukraine.

“Même beaucoup d’artistes célèbres de Russie n’en disent rien, et c’est de la merde”, dit-elle. “[People say] ils viennent de naître en Russie, mais ils ont une bouche pour parler.”

Elle dit qu’elle a perdu le contact avec certains membres de sa propre famille en Russie car ils ne croient pas la vérité sur ce qui se passe en Ukraine.

“Quand la guerre a commencé… il y a eu beaucoup d’explosions non loin de moi”, dit-elle. “J’ai vu des explosions à la fenêtre, c’était à cinq kilomètres de chez moi.”

Lire la suite:

Comment un groupe de métal hardcore galvanise le soutien à l’Ukraine

Liev Schreiber sur une collecte de fonds de 1 million de dollars: “Les médecins pratiquent une chirurgie cardiaque à la lampe de poche”

Kalush sur la lutte pour la liberté, l’interdiction de la Russie et la création d’un hymne pour l’Ukraine

La Russie nous a “tout pris”, dit Anastasiia. « L’insouciance me manque parce que je n’en ai plus. Quand je vois [in Spain] beaucoup de gens, ils sont si heureux, insouciants. Je suis très heureux pour chacun d’eux, et pour vous que vous n’ayez jamais, jamais ce que nous avons dans notre vie.

“Mais d’une autre manière, je me sens très en colère parce que nous avons aussi eu cela dans notre vie. Nous étions aussi insouciants et faisions des bêtises et nous traînions juste ensemble et [making] musique en Ukraine. Et maintenant, les Ukrainiens ont juste besoin de survivre…

“Pour tous ceux qui soutiennent les terroristes russes, je veux qu’ils voient comment c’est. Je veux qu’ils ouvrent les yeux, d’une manière horrible. C’est vrai et c’est notre vie. Nous ne le voulons pas et nous ne le voulons pas. le mérite.”

Après avoir voyagé en Ukraine cet été pour voir son mari, Anastasiia a l’intention de le faire à nouveau l’année prochaine. “Je vais voir Mariana”, dit-elle. “Nous allons jouer ensemble, peut-être faire quelques chansons.”

“Nous avons brisé le patriarcat ensemble et maintenant nous brisons la Russie ensemble”, déclare Mariana.

“En ce moment pour nous, c’est notre vie”, dit Anastasiia. “Pour moi, c’est comme si je vivais dans un film. Mais je ne choisis pas de vivre dans un film d’horreur. Je veux un film où nous sommes des rock stars.”

Death Pill sort son premier album éponyme via le label londonien New Heavy Sounds le 24 février 2023