DEATH NOTES Killer Within arrive sur PlayStation et PC le 5 novembre

Bandai Namco Divertissement Europe annoncé aujourd’hui DEATH NOTE Tueur intérieurle tout premier jeu de déduction sociale basé sur la légendaire série animée.

DEATH NOTE Tueur intérieur sera disponible sur 5 novembre 2024 pour PC via VAPEUR et PlayStation 4, PlayStation 5achetable indépendamment ou disponible gratuitement pour Membres PlayStation Plus.

DEATH NOTE Tueur intérieur est un jeu de déduction sociale en ligne avec prise en charge du jeu croiséoù jusqu’à 10 joueurs faire face à un choix entre la vie et la mort. Répartis en 2 équipes, les joueurs doivent découvrir l’identité de chacun pour éliminer L ou saisir le Death Note depuis Kira.

Kira et L sont à égalité, chacun cachant sa véritable identité tout en luttant pour le contrôle du jeu.

Participez à un jeu d’esprit en tant que Kira et son disciple, ou L et les enquêteurs, alors que les deux camps se disputent les secrets Menace de mortmenant à une confrontation passionnante entre vérité et tromperie jusqu’à ce qu’une équipe l’emporte.

Dans DEATH NOTE Tueur intérieurles joueurs peuvent assumer l’un des quatre rôles suivants : Kira, Adepte de Kira, Lou Enquêteur – chacun offrant des caractéristiques de gameplay uniques.

Avec chaque rôle assigné, les joueurs peuvent développer un large éventail de stratégiescomme scénarios aléatoires évoluer vers des jeux à enjeux élevés.

De plus, les joueurs peuvent personnaliser leurs plaques signalétiques, leurs avatars dans le jeu avec jusqu’à sept types d’accessoires et les effets spéciaux affichés lors des moments clés du jeu.

