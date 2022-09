Death in Paradise publie un premier aperçu de la série 12 alors que Ralf Little revient sur un plateau à couper le souffle de la BBC

DEATH in Paradise a publié le premier regard sur la série 12 alors que Ralf Little revient sur le plateau à couper le souffle de la BBC.

L’émission populaire est tournée sur l’île caribéenne de la Guadeloupe, les acteurs et l’équipe passant des mois à la fois sur place.

twitter/@deathinparadise

Les fans de Death in Paradise ont eu droit au premier aperçu de la série 12[/caption]

twitter/@deathinparadise

Ralf Little et l’équipe étaient de retour sur le plateau en bord de mer en Guadeloupe[/caption]

Dans un nouveau message sur la page Twitter de Death in Paradise, les fans ont eu un premier aperçu de la série 12, avec Ralf de retour dans le rôle de DI Neville Parker.

La légende disait : « Juste un autre jour au bureau ! Nous sommes de retour en tournage au paradis pour la série 12 et nous avons hâte que vous voyiez ce que nous avons en magasin ! #DeathinParadise @RalfLittle.

Une image montrait Ralf déguisé en Neville assis sur une chaise tenant un parapluie rouge pour l’abriter du soleil tout en filmant sur la plage.

Ralf a souri pour la caméra avec l’eau turquoise derrière lui.

Le deuxième cliché montrait des membres de l’équipe filmant au bord de l’eau alors que le soleil se couchait derrière eux.

Les fans de l’émission étaient également enthousiasmés par les images, avec une écriture en dessous : « J’ai hâte de vous voir tous. J’ai tellement raté ma mort hebdomadaire au paradis ! C’était comme perdre un bras sans savoir quoi faire ! Fallait regarder des rediffusions tous les jours ! Veuillez vous dépêcher de revenir x. »

Un autre a tweeté: “Anticipant, je serai tellement content. J’adore tout le casting, continuez votre bon travail.

Un troisième a partagé: “C’est tellement excitant!”





Le mois dernier, Ralf a informé les fans de sa pause de tournage, partageant une vidéo de lui à son hôtel à Sainte-Lucie avec sa fiancée Lindsey Ferrentino.

Il a écrit dans la légende: “Nous avons du temps d’arrêt après le tournage de @deathinparadiseofficial, nous avons donc décidé de nous rendre à @sandals_uk à Sainte-Lucie pour un peu de R&R avec l’autre moitié.

“Premier jour ici, je viens de rentrer de la plage et… eh bien… le service est * niveau supérieur *.”

Après une journée à la plage, Ralf est retourné dans sa chambre et a été accueilli par un bain moussant.

En plaçant ses pieds, il a dit: “C’est assez sensationnel”, puis une fois qu’il a été complètement submergé, il a ajouté: “Je suis tout au sujet de cette vie.”

Death in Paradise est diffusé sur BBC One et est disponible sur BBC iPlayer.