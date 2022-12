Death in Paradise contraint d’arrêter le tournage alors que le plateau de la BBC est ravagé par un temps d’horreur

DEATH in Paradise a été contraint d’interrompre le tournage après que le plateau ait été affecté par de mauvaises conditions météorologiques.

La série 12 de Death in Paradise est presque prête à être diffusée sur BBC One – et les fans sont impatients de voir ce qui les attend.

Les acteurs de Death in Paradise ont révélé que le tournage avait dû s’arrêter en raison des mauvaises conditions météorologiques dans les Caraïbes[/caption]

Les acteurs ont révélé les défis auxquels ils ont été confrontés lors du tournage en raison des conditions météorologiques[/caption]

La dernière saison a été pleine de suspense, avec des rebondissements, et la détective préférée des fans Florence Cassell (interprétée par Joséphine Jobert) a quitté la comédie dramatique.

Cependant, la BBC a dû interrompre le tournage de la dernière série en raison de fortes pluies torrentielles dans les Caraïbes.

Les acteurs ont révélé les défis auxquels ils ont été confrontés sur le plateau et comment les fortes pluies ont fait des ravages.

Don Warrington, qui joue le commissaire Selwyn Patterson, a déclaré: «En termes de temps, il fait très chaud dans le costume, cette saison aussi, nous avons eu beaucoup de pluie.

« Quand il pleut ici, mon garçon, il pleut ! Nous avons dû nous arrêter et attendre plusieurs fois parce que nous ne pouvons pas nous entendre car c’est trop bruyant.

Nouveau membre de la distribution, Chelsea Edge a également abordé les difficultés qu’elle a rencontrées lors du tournage, car elle a révélé que “la chose la plus difficile” était de bien mettre en scène “par-dessus les sons de la nature”.

Elle a expliqué : « Dès que le soleil se couche, il y a ces minuscules grenouilles qui font le plus de bruit. La pluie a également été un défi – il pleut vraiment – ​​comme à Manchester.

L’actrice a expliqué que lorsqu’ils tournent près de la cabane de Neville, ils doivent faire face aux énormes vagues de la mer.

D’autres membres de la distribution ont également partagé leurs défis lors du tournage de la série, notamment Ginny Holder, qui joue Darlene Curtis. Darlene a dit qu’elle avait besoin de quelqu’un pour s’éventer le visage pour éviter que son maquillage ne se détache de son visage.

Elle a poursuivi: “C’est particulièrement mauvais au poste de police, mais l’équipe fait de son mieux pour nous garder au frais”, a ajouté l’actrice.

La star de la BBC a expliqué qu’une fois qu’ils tournaient sur place et que le temps continuait de “changer entre le soleil et la pluie”.

Gillian a ajouté : « Quand le soleil est au rendez-vous, c’est intense. Vous fondez tout de suite, le maquillage a disparu.

Mort au paradis La saison 12 sera diffusée en 2023 sur BBC One.

