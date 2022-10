Death in Paradise confirme la série finale de 12 stars invitées, dont les favoris de Downton Abbey et Coronation Street

DEATH in Paradise a confirmé sa dernière série de 12 stars invitées, dont les favorites de Downton Abbey et Coronation Street.

Le casting invité apparaissant dans la prochaine série de Death In Paradise de BBC One a été annoncé et les fans vont se régaler.

Bbc

Deux nouveaux visages se joindront à sa prochaine 12e saison[/caption]

Bbc

Cara Theobald de Downton Abbey rejoindra le casting de Death In Paradise saison 12[/caption]

Le casting de Death in Paradise ne cesse de croître, avec deux visages familiers qui se rejoignent pour sa 12e saison à venir.

Le compte Twitter du drame policier tropical a récemment confirmé la nouvelle, partageant des photos des nouveaux membres de la distribution.

Rejoindre la ligne maintenant est John Michie et Cara Theobold.

John Michie est connu pour jouer le méchant Karl Munro dans le feuilleton ITV Coronation Street.

John a rejoint le populaire feuilleton ITV en 2011 et a annoncé son départ en 2013.

Le personnage de Michie a emprunté un chemin sombre et en 2013, Karl a mis le feu à The Rovers Return Inn, ce qui a entraîné la mort de Sunita et du pompier local Toni Griffiths (Tara Moran).

Il a ensuite épousé Stella et l’a prise en otage dans le pub avant d’être arrêté pour incendie criminel et meurtre.

Cara Theobold est une autre des stars invitées que les fans reconnaîtront comme la femme de chambre de Downton Abbey, Ivy Stuart.





L’actrice a joué le rôle principal dans le drame historique à succès d’ITV de 2011 à 2013.

Son travail sur la série lui a valu d’être co-récipiendaire du Screen Actors Guild Award for Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series.

La saison 12 de Death in Paradise mettra également en vedette Hakeem Kae-Kazim, Les Dennis, Jo Martin et Siobhan McSweeney.

Death in Paradise reviendra pour une spéciale de Noël cette saison festive.

Bbc

Il a été annoncé que John Michie rejoindra le casting pour la saison 12[/caption]

AP : Association de la presse