Death in Paradise annonce des visages très familiers rejoignant la saison 12 – et les fans sont ravis

DEATH in Paradise a annoncé que des visages très familiers rejoindraient le drame ensoleillé – et les fans vont se régaler.

La prochaine série du favori de la BBC a confirmé jeudi trois autres acteurs, dont Games of Thrones, Sanditon et la star de Nighty Night Kevin Eldon.

Death in Paradise revient à la BBC pour sa douzième saison[/caption]

Kevin Eldon sera vu sur les rives de Sainte Marie[/caption]

Amit Shah, qui est apparu dans The Long Call, The Witcher et Last Christmas, et Chelsea Edge, qui est spécifiquement annoncé comme jouant un rôle d’invité, ont également été annoncés.

Le trio rejoint une liste d’acteurs déjà annoncés pour la série 12, dont Doctor Who et la star de Holby City Jo Martin, Derry Girls’ Sister Michael elle-même, Siobhan McSweeney et Les Dennis.

Pendant ce temps, Dylan Williams, ancien élève de Derry Girls, a rejoint le casting du spin-off de Death in Paradise, Beyond Paradise, aux côtés de l’ancienne star d’EastEnders, Zahra Ahmadi, et d’une autre star de Nighty Night, Felicity Montagu.

Contrairement aux derniers castings pour le spectacle principal, nous savons qui jouera ce trio.

Kris Marshall passe de la série principale au spin-off, et il a récemment parlé des différences entre les deux émissions.

“Cela continue là où nous avons laissé Humphrey Goodman et Martha, avec leur nouveau style de vie bucolique du sud-ouest”, a déclaré Marshall.

“La façon classique de terminer la série par Death in Paradise est un peu bouleversée – tous les épisodes ne sont pas des meurtres – donc plus de vol de moutons et des trucs comme ça !





«Cela donne une touche de Riviera anglaise à l’émission que les gens connaissent et aiment. Qui a besoin des Caraïbes ?

Death in Paradise reviendra pour un spécial de Noël plus tard cette année sur BBC One, tandis que la série 12 débutera en janvier.

Amit Shah rejoint également le casting après son apparition dans The Witcher[/caption]

Chelsea Edge a été spécifiquement annoncé comme jouant un rôle d’invité[/caption]