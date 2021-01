Deezer D, de son vrai nom Dearon Thompson, est décédé à l’âge de 55 ans.

L’acteur, qui était surtout connu pour son rôle d’infirmière Malik McGrath aux urgences, a été retrouvé sans réponse à son domicile de Los Angeles jeudi matin, selon TMZ.

On pense que Dearon a souffert d’une crise cardiaque présumée, a déclaré son frère Marshawn au site médiatique, bien qu’il n’y ait pas encore de cause officielle de décès.

L’acteur, qui était également rappeur sous le nom de Deezer D, avait des antécédents de problèmes cardiaques et en 2009, il a subi six heures de chirurgie cardiaque majeure pour remplacer son aorte et réparer une valve cardiaque qui fuyait.

Il est apparu dans près de 200 épisodes d’ER de 1994 à 2009, aux côtés de George Clooney dans le drame médical.







(Image: Instagram)



Dearon a eu une carrière variée et en plus d’être acteur, il a également été un conférencier motivateur et un interprète dans les communautés hip hop chrétiennes et underground.

Outre ER, Dearon a également joué dans Romy et Michele ainsi que dans les films CB4 et Fear of a Black Hat.

Dearon est né le 12 mars 1965 à Los Angeles, Californie et son premier crédit de film est comme Jazz dans le film de 1991 Vanilla Ice, Cool as Ice..

S’exprimant sur sa chirurgie cardiaque en 2009, il a déclaré à RadarOnline à l’époque: «J’ai une valve cardiaque qui fuit et l’aorte s’est élargie au-delà de ce qu’elle est censée être.

« Dès que le médecin a identifié ce qui se passait, il m’a mis ici … Ce que je traversais depuis un an – c’était effrayant. Je n’ai pas peur de l’opération. »







(Image: WireImage)



En tant que Deezer D, Dearon a eu une carrière de rap accomplie, son dernier album étant Delayed, But Not Denied en 2008.

S’adressant à CrossWalk en 1999, il a déclaré: «La musique est devenue si naturelle.

«En fait, c’est venu en premier, mais j’ai d’abord été payé en tant qu’acteur.

« J’écris des trucs auxquels les gens peuvent s’identifier. Mais je vous fais savoir que Jésus-Christ dirige ma vie. Tout ce que je rappe n’est pas biblique, en ce sens que je n’essaie pas d’être M. Scripture dans toutes mes chansons. »

