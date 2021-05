DeAndre Yedlin de l’USMNT acquiert une participation dans San Diego Loyal de l’USL

Le défenseur de l’USMNT et du Galatasaray DeAndre Yedlin a acheté une participation dans le San Diego Loyal. Ahmad Mora / DeFodi Images via Getty Images

Le défenseur de l’équipe nationale masculine américaine DeAndre Yedlin a rejoint le groupe de propriété des Loyal de San Diego du championnat USL, a annoncé le club jeudi.

Yedlin a déclaré à ESPN qu’il était attiré par le Loyal après avoir vu le club de deuxième division prendre position contre un langage raciste et anti-gay dirigé contre deux de ses joueurs lors de deux matchs en 2020.

Au milieu d’une poussée en séries éliminatoires à la fin de sa première saison, le Loyal a demandé à la ligue de renoncer à un match nul 1-1 avec le LA Galaxy II après avoir appris que le joueur Elijah Martin avait été pris pour cible par une insulte raciste pendant le match, puis a quitté le terrain. le match suivant contre Phoenix Rising en signe de protestation après qu’une insulte anti-gay a été dirigée contre Collin Martin, qui est ouvertement gay.

« Le fait qu’un club de sport professionnel ait décidé de renoncer à un match et de perdre potentiellement une place en séries éliminatoires à cause de problèmes que je crois être au-dessus du sport était énorme pour moi », a déclaré Yedlin.

Peu de temps après que le Loyal ait perdu le match contre Phoenix, Yedlin, par l’intermédiaire de son agent, a pris contact avec des représentants du club et a ouvert des communications avec le président Andrew Vassiliadis, le président-directeur général Warren Smith et le manager Landon Donovan.

« Nous avons eu d’excellentes conversations », a déclaré Yedlin. « Mes valeurs et ma moralité, sur et hors du terrain, correspondaient aux leurs. Donc, je pense que pour nous deux, c’était un bon match. Cela s’est passé de manière assez organique et naturelle. J’ai eu la chance qu’ils m’ont accepté de faire partie de leur club. . «

Les conditions de la participation financière de Yedlin n’ont pas été rendues disponibles.

« Le parcours de DeAndre à travers sa propre carrière est la façon dont nous voulons amplifier [our message] et ce que nous voulons incarner pour nos joueurs », a déclaré Vassiliadis.« Pour notre front office: faites de votre mieux, défiez-vous au plus haut niveau et concourez. C’est en quelque sorte ce que nous faisons ici et c’est ainsi que je vois que DeAndre ajoute de la valeur. C’est juste un excellent ajout pour le club. «

L’USL a vu un certain nombre d’athlètes de haut niveau rejoindre des groupes de propriété ces dernières années, mais Yedlin est un cas unique car à l’âge de 27 ans, il reste dans la fleur de l’âge de sa carrière sportive. L’ancien gardien de but de l’USMNT, Tim Howard, était à la fin de sa riche carrière lorsqu’il a rejoint le groupe de propriété de son compatriote Memphis 901, tandis que DaMarcus Beasley était un an après sa retraite l’année dernière lorsqu’il a acquis une participation minoritaire dans Fort Wayne FC. , qui disputera son tout premier match dimanche en tant que membre de la USL League Two.

Les Oakland Roots ont récemment annoncé que l’ancien porteur de ballon de la NFL, Marshawn Lynch, avait rejoint leur groupe de propriété avant leur première saison dans le championnat USL.

Yedlin a déclaré qu’il souhaitait s’impliquer autant que possible dans le club – il travaille sur une ligne de vêtements et veut aider le club avec ses vêtements – mais il y a des limites évidentes à ce qu’il peut faire pendant qu’il joue encore.

«Je pense que je peux offrir une perspective différente du côté commercial», a-t-il déclaré. « Je suis évidemment un joueur actuel, donc c’est une position tout à fait unique de pouvoir offrir cette perspective à des gars qui prennent de grandes décisions qu’ils n’auraient pas remarquées auparavant car ils ne sont pas d’anciens joueurs. »

En janvier, Yedlin a été transféré de Newcastle United en Premier League anglaise à Galatasaray en Super Lig turque et a aidé le club à se qualifier pour la phase de qualification de la Ligue des champions. Galatasaray a terminé à égalité au sommet de la table avec Besiktas aux points, mais a perdu le titre de champion au différentiel de buts.

« J’ai passé un très bon moment à Newcastle », a déclaré Yedlin. « De toute évidence, cela m’a donné une très bonne plate-forme pour me mettre en valeur et je me suis juste senti là-dedans [transfer] fenêtre il n’y avait pas beaucoup de clarté quant à savoir s’ils voulaient que je reste là où ils voulaient que j’aille et pour que je reste, je sentais dans mon cœur que c’était probablement le bon moment pour passer à autre chose.

« La Turquie a toujours été un endroit qui m’intéressait. Cette opportunité est venue avec Galatasaray, qui était une équipe massive, ils offrent une chance pour la Ligue des champions chaque année. »

Yedlin rejoindra l’USMNT avant un match amical le 30 mai contre la Suisse et fait partie de l’équipe provisoire pour le prochain tournoi de la Ligue des Nations du 3 au 6 juin. Il prévoit de passer du temps autour du Loyal à San Diego pendant l’été, où le club en est aux premiers stades d’un projet ambitieux.

«C’est pour bâtir une franchise qui est finalement le summum du football en Amérique du Nord», a déclaré Smith, qui a cofondé la République de Sacramento en 2012.

Lorsque le Loyal a été fondé, Sacramento était en bonne voie de devenir la 30e équipe de la Major League Soccer, mais depuis que l’investisseur principal Ron Burkle a abandonné en février de l’année, la ligue a donné la priorité aux autres villes, San Diego étant l’une d’entre elles.

Le commissaire de la MLS, Don Garber, a choisi San Diego comme emplacement possible, avec Phoenix et Las Vegas, avant le début de la saison MLS 2021 en avril. On ne sait pas comment San Diego se compare aux deux autres villes ou comment le timing affectera la capacité du Loyal à mettre sur pied une offre concurrentielle pour rejoindre la MLS.

« Nous nous sommes engagés envers la USL et à l’époque – en gardant à l’esprit que j’avais une assez bonne connaissance de Sacramento – il semblait que tout allait bien [for Sacramento in MLS] et tout d’un coup, ce n’était pas le cas « , a déclaré Smith. » Nous avons donc pensé que nous avions vraiment six bonnes années à construire avant même d’envisager vraiment quelque chose de cette nature. «

Actuellement, le Loyal joue au stade Torero de 6000 places sur le campus de l’Université de San Diego, qui ne fonctionne que comme une maison de courte durée. Pour répondre aux besoins du club en USL à long terme, a déclaré Smith, ils auraient besoin d’un stade de 12 000 à 15 000 places.

« Heureusement, l’État de San Diego est en train de construire un nouveau stade de football qui a beaucoup d’éléments de conception de football », a déclaré Smith. « Le bol inférieur compte environ 18 000 sièges et du point de vue de l’USL, nous pouvons faire en sorte que cela fonctionne. »

San Diego a commencé la saison 2021 avec trois défaites consécutives et cherchera à se remettre sur les rails samedi au Louisville City FC (19 h 30 HE, ESPN +).