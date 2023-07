DeAndre Hopkins serait sur le point de conclure un accord avec les Titans

DeAndre Hopkins, ancien receveur étoile des Cardinals de l’Arizona et des Texans de Houston, devrait signer avec les Titans du Tennessee. ESPN a rapporté dimanche.

Hopkins recevra un contrat de 26 millions de dollars sur deux ans avec les Titans, d’une valeur allant jusqu’à 32 millions de dollars en incitations, Les médias de la NFL ont rapporté.

L’entraîneur des Titans Mike Vrabel, qui participe au Championnat américain du siècle à Lake Tahoe ce week-end, a partagé qu’il avait découvert la signature de Hopkins avant dimanche.

« J’étais au courant de la nouvelle », a déclaré Vrabel lorsqu’on lui a demandé dans une vidéo partagée sur le compte de Pat McAfee. « Je suis l’entraîneur-chef, je connaissais la nouvelle. En fait, je connaissais la nouvelle hier. »

Hopkins, 30 ans, est devenu une entrée tardive dans l’agence libre de la NFL en 2023 – et est le meilleur joueur d’une classe où la plupart des pièces d’impact ont signé de nouveaux contrats en mars – lorsque les Cardinals l’ont libéré le 26 mai après des mois de rumeurs commerciales entourant le vétéran large.

Hopkins a capté 64 passes pour 717 verges et trois touchés en neuf matchs en 2022. Il a raté les six premiers matchs de la saison en raison d’une violation de la politique antidrogue de la ligue avant de rater les deux derniers matchs de la saison en raison d’une blessure au genou.

Hopkins a passé les trois dernières saisons avec les Cardinals après avoir passé les six premières années de sa carrière avec les Texans. Houston a repêché Hopkins en 2013 après une carrière universitaire exceptionnelle à Clemson.

Au cours de sa carrière de 10 ans dans la NFL, Hopkins a réalisé en moyenne 85,3 réceptions pour 1 129,8 verges et 7,1 touchés par saison. Il a fait cinq alignements NFL Pro Bowl (2017-19) et a mené la ligue en recevant des touchés une fois (2017).

Ceci est une histoire en développement. Revenez pour les mises à jour.

