DeAndre Hopkins ferait-il réellement partie des prétendants aux Titans ?

Ben Arthur Journaliste AFC Sud

Il ne fait aucun doute que les Titans du Tennessee pourraient utiliser le receveur autonome DeAndre Hopkins.

Sur le papier, ils ont l’une des pires salles de récepteurs larges de la NFL entrant en 2023 – après avoir eu l’une des pires salles de récepteurs larges la saison dernière. Ils n’ont apporté aucune amélioration significative à la position cette intersaison (Robert Woods a été coupé en tant que victime de la casquette, tandis que le vétéran Chris Moore et une recrue de septième tour ont été ajoutés).

Et à quel point la salle de réception large des Titans était-elle mauvaise en 2022? Il s’est classé parmi les trois derniers de la ligue pour les réceptions (130), les verges sur réception (1 590), le taux de capture (56,8%) et les verges après la capture (501). Les receveurs larges des Titans avaient en moyenne 2,6 mètres de séparation avec le défenseur le plus proche à l’arrivée d’un lancer, à égalité pour le pire de la NFL, selon Next Gen Stats. Ils étaient considérés comme « ouverts » (le défenseur le plus proche étant à plus de trois mètres à l’arrivée de la passe) seulement 32,2% du temps, le troisième pire de la ligue, par NGS. Plus d’un quart des passes qui leur ont été faites la saison dernière (25,4%) ont été considérées comme des lancers de « fenêtre étroite » (où la séparation entre la cible et le défenseur le plus proche est inférieure à un mètre), avant-dernière de la ligue, par NGS.

Ce que la présence de Hopkins, âgé de 31 ans – trois fois receveur All-Pro – pourrait signifier pour le pro de deuxième année Treylon Burks, le nouveau receveur n ° 1 des Titans, devrait également être alléchant pour le Tennessee. Le mentorat et les conseils qu’il fournirait. La pression qu’il enlèverait à Burks. Comment toute l’infraction récolterait les fruits.

Mais alors que les Titans sont dans le mélange pour les services de Hopkins, 31 ans – ils sont l’une des deux équipes qu’il est connu pour avoir visitées – il y a trop d’incertitude avec leur attaque et l’équipe dans son ensemble, pour dire qu’il le ferait. être un déménageur d’aiguilles pour le Tennessee contre les puissances de l’AFC.

Il convient de noter qu’une attaque des Titans qui a été épouvantable la saison dernière – avant-dernière dans les tentatives de zone rouge (42), cinquième pire en points par match (17,5), 23e en taux de conversion des troisièmes essais (36,5%) — a subi ce qui semble être des changements positifs. Le nouveau coordinateur offensif Tim Kelly a mis davantage l’accent sur la vitesse et le tempo. Le verbiage des appels de jeu a été réduit à un seul mot, permettant aux joueurs de jouer plus rapidement sans trop réfléchir. Le jeu de course pourrait être plus exotique, avec la recrue polyvalente de troisième ronde Tyjae Spears offrant un changement de rythme à Derrick Henry. L’attaque, a déclaré Kelly, vise à être aussi efficace que possible.

Mais il reste encore des questions majeures autour de la ligne offensive, ce qui pourrait nuire à la capacité de l’équipe à maximiser Hopkins dans le jeu de passes.

Le Tennessee a autorisé un taux de pression de 39% la saison dernière, le pire de la ligue, selon Next Gen Stats. Il reste à voir si la jeunesse et l’amélioration de l’athlétisme des Titans amélioreront ce résultat. La ligne O aura trois nouveaux partants (qui devraient être la recrue de premier tour Peter Skoronski, Andre Dillard, Daniel Brunskill). Des deux joueurs de retour, l’un (Aaron Brewer) passe de la garde gauche au centre et l’autre (le plaqueur droit Nicholas Petit-Frere) a été suspendu les six premiers matchs de la saison pour avoir enfreint la politique de jeu de la ligue. La profondeur de tacle offensif du Tennessee est mince.

D-Hop en demande Les Bills sont intéressés par WR DeAndre Hopkins mais « ne vont pas payer », selon un rapport.

La façon dont les Titans sont construits, ils devront peut-être s’appuyer fortement sur leur défense, qui n’a pas la profondeur qu’elle a eue au cours des saisons précédentes. Le retour du secondeur extérieur remarquable Harold Landry III – qui a raté l’intégralité de la saison dernière avec un ACL déchiré – devrait donner un gros coup de pouce aux quatre premiers, mais il y a une forte baisse de talent et d’expérience en dehors des partants à l’intérieur Ligne défensive. Les seuls secondeurs internes du Tennessee à avoir débuté plus de 10 matchs dans leur carrière sont Azeez Al-Shaair et Ben Niemann, qui n’étaient ni l’un ni l’autre dans l’équipe l’an dernier. La meilleure option de l’équipe en tant que sécurité n ° 3 en ce moment est Elijah Molden, qui a principalement joué au nickelback et a raté 15 matchs la saison dernière.

En l’absence de joueurs défensifs repêchés cette année, les Titans ont peu de marge d’erreur en défense. Et c’est une équipe qui a utilisé 86 joueurs en tête de la ligue la saison dernière – un an après avoir utilisé 96 joueurs, un record de la NFL pour une saison sans grève. Les blessures ont été un problème majeur.

Hopkins, même s’il a pu rester dans le réservoir, ne peut pas dissiper ces inquiétudes pour une équipe qui semble avoir besoin de sa défense pour jouer à un niveau élite pour avoir une chance de faire du bruit dans l’AFC.

Mais qu’est-ce qu’il pouvait faire ? Aidez à réduire l’écart entre les Titans et les Jaguars dans l’AFC Sud.

Il n’est peut-être pas aussi important que le prétendent les observateurs de la NFL. Il a fallu un effondrement du Tennessee à la fin de la saison dernière – une série de blessures incessantes, la plus longue séquence de défaites de l’ère Mike Vrabel – pour organiser le match pour le titre AFC South lors de la semaine 18, pour que Jacksonville atteigne les séries éliminatoires pour la première fois. dans cinq ans.

Avec Hopkins, associé à une meilleure santé pour l’équipe, le Tennessee pourrait être équipé pour défier Jacksonville pour l’AFC Sud. Et gagner votre division, bien sûr, vous permet d’accéder aux séries éliminatoires. Et dans les séries éliminatoires, tout peut arriver.

Les Titans ont juste besoin de cette chance.

D’une certaine manière, Hopkins le représente.

Ben Arthur est le journaliste de l’AFC Sud pour FOX Sports. Il a précédemment travaillé pour The Tennessean/USA TODAY Network, où il a été l’auteur des beats des Titans pendant un an et demi. Il a couvert les Seahawks de Seattle pour SeattlePI.com pendant trois saisons (2018-20) avant de déménager au Tennessee. Vous pouvez suivre Ben sur Twitter à @benyarthur .

