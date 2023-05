DeAndre Hopkins: Deshaun Watson des Cleveland Browns fait un pas pour retrouver son ancien coéquipier à Cleveland | Nouvelles de la NFL

Deshaun Watson apprécierait une réunion avec l’ancien coéquipier DeAndre Hopkins

Debout à quelques mètres d’un green de golf, Deshaun Watson a fait un pas pour que DeAndre Hopkins le rejoigne à Cleveland.

Le quart-arrière des Browns a déclaré mardi qu’il avait parlé à Hopkins, son ami proche et ancien coéquipier de Houston, et a encouragé le triple receveur All-Pro à envisager une réunion.

Hopkins est un agent libre après que les Cardinals de l’Arizona l’ont libéré la semaine dernière.

« Bien sûr, nous aimerions l’avoir », a déclaré Watson lors de la sortie de golf caritative des Browns.

« Il sait que nous avions beaucoup de relations, mais c’est un peu hors de ma portée. Donc, tout ce que je peux faire, c’est passer un appel et voir ce qui se passe et laisser AB (directeur général des Browns, Andrew Berry) faire le reste. »

Les Browns semblent être un long shot pour débarquer Hopkins, 30 ans, en raison d’un manque d’espace de plafond salarial. Mais on ne s’attendait pas non plus à ce que Cleveland obtienne Watson jusqu’à ce qu’ils l’attirent avec un contrat de 230 millions de dollars entièrement garanti.

L’idée de relancer Hopkins, ils ont été coéquipiers pendant trois saisons, fait voir Watson en grand.

Bien que Hopkins n’ait pas cité Cleveland comme l’une de ses équipes préférées, Watson a déclaré que cela ne signifie pas qu’il a exclu les Browns.

« Je dirai juste ceci, D-Hop, DeAndre Hopkins aimerait être dans un endroit où nous avons l’opportunité de gagner », a ajouté Watson.

« Nous cochons toutes ces cases et je pense que nous devons savoir et nous assurer de cocher toutes ces cases sur la scène nationale, nous devons y aller et le prouver et je pense que D-Hop aimerait faire partie de ce. »

Les Browns ont amélioré leur groupe de réception pendant l’intersaison, mais l’ajout d’un joueur du calibre de Hopkins pourrait changer la donne pour une équipe qui sort d’une saison 7-10.

L’entraîneur Kevin Stefanski n’a pas commenté l’intérêt de l’équipe pour Hopkins, affirmant qu’il était satisfait de certains de ses ajouts à l’intersaison.

« J’aime vraiment, vraiment notre large salle de réception », a déclaré Stefanski. « J’adore les gars qui sont là-dedans. Andrew et son équipe regardent toujours toutes les avenues et ce genre de choses, donc je ne ferai pas de commentaire spécifique sur le joueur, sauf pour dire que j’aime vraiment notre alignement. »