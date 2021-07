Deandre Ayton doit éviter les fautes pour la défense des Phoenix Suns pour réussir à défendre Giannis Antetokounmpo | Nouvelles de la NBA

Chris Paul appelle Deandre Ayton l’ancre de la défense des Phoenix Suns – mais avec Ayton sur le banc pendant une grande partie de la seconde mi-temps, cette défense a coulé.

L’incapacité du centre de 6 pieds 11 pouces à éviter les fautes a permis à Giannis Antetokounmpo et aux Milwaukee Bucks de remporter une victoire de 120-100 dans le troisième match contre les Suns dimanche soir.

« Il fait partie intégrante de notre équipe, a déclaré Paul, le meneur des étoiles des Suns. « Il est le point d’ancrage de notre défense. J’ai l’impression que n’importe quelle équipe (adversaire) aimerait qu’il ne soit pas sur le terrain offensivement et défensivement. »

















2:38



Giannis Antetokounmpo marque 41 points et 13 rebonds lors de la victoire des Milwaukee Bucks lors du troisième match contre les Phoenix Suns lors de la finale NBA.



Phoenix a également raté la production de Devin Booker, car il a tiré 3 sur 14 et n’a récolté que 10 points après avoir marqué 27 dans le match 1 et 31 dans le match 2.

L’absence d’Ayton a montré à quel point sa présence sur le terrain est importante pour les Suns.

Le choix n ° 1 au repêchage de 2018 a marqué 16 points au cours des 14 premières minutes et demie du match 3, mais a commis sa quatrième faute avec 10:25 à jouer au troisième quart et a raté le reste de la période. Au moment où il est revenu, les Bucks possédaient une avance de 22 points.

Bien qu’Ayton n’ait pas été mis à la disposition des journalistes après le match, ses coéquipiers ont souligné à quel point il leur manquait.

« C’était un moment important parce qu’ils ont écrasé le verre si fort et ils sont gros et ils ont vraiment mis l’accent sur le physique ce match », a déclaré l’attaquant des Suns Cam Johnson. « Deandre fait un très bon travail pour apporter cette présence à notre peinture, rebondir le ballon, être physique, il est donc difficile de l’avoir en faute, c’est sûr. »

Phoenix possède toujours une avance de 2-1 dans la série des meilleurs de 7 avec le match 4 mercredi soir à Milwaukee. Mais les Suns doivent trouver un moyen de ralentir Antetokounmpo, qui a récolté au moins 40 points et 10 rebonds lors de chacun des deux derniers matchs.

C’est assez difficile à faire quand Ayton est au sol. Il a même eu du mal dimanche soir à essayer d’aider le double MVP sans commettre de faute. Et quand Ayton a été sur le banc en difficulté, Antetokounmpo a fait pratiquement tout ce qu’il voulait.

« C’est dur, mec », a déclaré Paul. « Giannis arrive à toute vitesse comme un porteur de ballon. Il essaie de lever les mains, mais c’est dur.

Après avoir marqué seulement 10 points lors de la victoire des Suns dans le deuxième match, Ayton a tiré 6 sur 7 au premier quart dimanche. Les 16 points rapides d’Ayton ont aidé les Suns à prendre une avance de 36-30 au début de la deuxième période.

Mais il n’a marqué que deux points de plus le reste du match, terminant avec 18 et neuf rebonds en moins de 25 minutes.

« Il vient de disputer un bon match, mais les fautes commises ne lui ont pas permis de continuer », a déclaré l’entraîneur des Suns, Monty Williams.

Ayton avait fait du bon travail pour éviter les ennuis lors de ces séries éliminatoires jusqu’à dimanche. Williams a déclaré qu’il n’allait pas se plaindre de l’arbitrage mais a noté qu’Antetokounmpo avait eu plus de tentatives de lancers francs (17) que toute l’équipe de Phoenix (16).

« Ils étaient agressifs et nous devons leur en donner le crédit », a déclaré Williams. « Je ne vais pas m’asseoir ici et me plaindre d’une équipe agressive. Mais nous devons comprendre comment les arbitres appellent le jeu et ensuite s’adapter à cela. Il y a une tonne de physique dans le jeu, c’est sûr, mais comme Pour ce qui est de lui apprendre, nous devons regarder le film et voir où il peut avoir une meilleure position corporelle et ramasser des charges lorsqu’elles se présentent. »

Une fois qu’Ayton a commis cette quatrième faute au début du troisième quart, les Suns ont fait quelques expériences avec leur alignement en raison de leur manque de taille.

Les Suns jouent déjà sans l’attaquant Dario Saric, qui s’est déchiré le ligament croisé antérieur lors du match 1. L’attaquant Torrey Craig a joué mais ne semblait pas être à pleine puissance après s’être blessé au genou droit lors du match 2.

















2:05



Faits saillants du troisième match de la finale NBA entre les Phoenix Suns et les Milwaukee Bucks.



Après que Frank Kaminsky de 7 pieds ait été inefficace, les Suns se sont brièvement tournés vers Abdel Nader, un attaquant de 6-5 qui a joué un total d’une minute lors des deux premiers matchs de la finale. Ils avaient parfois l’attaquant Jae Crowder 6-6.

Cela a fonctionné – mais le succès n’a pas duré.

Les Suns ont effectué 12 de leurs 14 premiers tirs au troisième quart pour réduire un déficit de 15 points à la mi-temps à quatre. Mais une fois refroidis, les Bucks se sont éloignés.

Milwaukee a marqué les 16 derniers points du troisième quart pour prendre une avance de 98-76. Les Bucks ont fini par dominer les Suns 20-2 aux points de la deuxième chance.

« Nous avons assez de corps pour faire ce travail si quelqu’un a des ennuis », a déclaré Crowder. « Mais ce soir, cela nous a définitivement pris au dépourvu et nous avons dû leur lancer beaucoup de choses différentes, et cela nous a conduit à des brouillages et à des rebonds offensifs. »