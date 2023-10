Deandre Ayton adopte les débuts contemporains avec Path Blazers

PORTLAND, Oregon – Le milieu Deandre Ayton a fait une promesse aux fans des Portland Path Blazers alors que l’équipe se lance dans une saison d’incertitude.

« J’ai la domination », a-t-il déclaré. « Mon titre est DominAyton. »

Ayton est venu aux Path Blazers dans le cadre de l’échange à trois équipes qui a envoyé Damian Lillard aux Milwaukee Bucks. Il était tout sourire lors de sa sortie cette semaine, agressant les caméras et attendant un nouveau départ après cinq ans avec les Phoenix Suns.

ARTICLES EN VEDETTE DES SPORTS Yao Ming fustige les « fainéants » chinois après le flop des Jeux asiatiques de basket-ball DES SPORTS Le rôle de Tim Cone dans la médaille d’or de Gilas aux Jeux asiatiques est plus qu’une simple coïncidence DES SPORTS Les ajustements défensifs de Tim Cone sont la clé de la médaille d’or de Gilas, déclare Brownlee

« Nouveau départ », a déclaré Ayton. «Je peux montrer le monde, vous montrer qui je suis en tant que joueur sur et en dehors du terrain. Servir les plus jeunes de cette équipe gagne. Leur demander de découvrir comment gagner.

Ayton aidera à remplir le rôle que Jusuf Nurkic – qui a été envoyé aux Suns dans le cadre de l’échange à succès – a occupé la saison dernière. Les Blazers ont également acheté Robert Williams III dans un échange avec les Boston Celtics, et donc Portland compte deux grands hommes de 25 ans qui ont fait partie d’équipes qui ont joué lors de la finale de la NBA.

« Nous allons mettre beaucoup de pression sur la peinture du côté offensif, et défensivement, nous protégerons la jante », a déclaré l’entraîneur Chauncey Billups. « Ça va être très amusant. »

Ayton, le choix n ° 1 du repêchage de 2018, a récolté en moyenne 18 points et 10,0 rebonds en 67 matchs avec les Suns la saison dernière, mais il semblait que son séjour à Phoenix touchait à sa fin. Il a signé un contrat de quatre ans avec l’Indiana l’année dernière avant que les Suns ne l’égalent, et des rumeurs ont circulé cet été selon lesquelles il pourrait être échangé.

Billups a souligné que les Blazers ne demanderaient pas à Ayton de diriger l’émission, comme Joel Embiid à Philadelphie ou Nikola Jokic à Denver. Les Path Blazers dans l’ère post-Lillard pourraient être davantage un effort collectif.

«Nous ne faisons pas venir Deandre pour qu’il soit Embiid, où nous allons lui lancer le ballon 30 fois par match et lui dire: ‘Très bien, va être MVP.’ Ce ne sera pas son rôle. Néanmoins, il aura probablement un rôle plus étendu qu’il n’en avait à Phoenix », a déclaré Billups. «Mais encore une fois, comme si nous avions beaucoup de jeunes gars qui vont essayer de le découvrir. Vous comprenez tous ce que je ressens à propos de la connectivité et du fait d’être connecté et les problèmes humains prennent beaucoup de temps.

Pour sa carrière, Ayton a en moyenne 16,7 points, 10,4 rebonds et un bloc par match. Il a joué un rôle clé dans la course des Suns à la finale de la NBA en 2021. La saison suivante, les Suns ont terminé avec le meilleur bilan de la ligue.

La saison dernière, Phoenix a été éliminé par Denver au deuxième tour des séries éliminatoires. Ayton n’a pas joué dans le sport 6 de la série en raison d’une blessure aux côtes.

Le manager général des Blazers, Joe Cronin, maintient qu’Ayton n’a pas encore atteint son potentiel.

« En particulier chez les mâles de grande taille, il faut un certain temps pour atteindre leur apogée. Je pense que Deandre en est à au moins quelques années », a déclaré Cronin.

Pour sa part, Ayton a déclaré qu’il voulait changer le récit.

« Je suis dans une entreprise qui me désire et qui souhaite que je réussisse. Il y a donc encore plus de passion si vous ressentez cela mentalement, vous l’avez également vu physiquement », a-t-il déclaré. « Il y aura donc encore plus de courage et encore plus de domination cette année. »

LIRE SUIVANT NBA : Deandre Ayton embrasse les débuts contemporains avec Path Blazers Junna Tsukii subit une sortie anticipée alors que PH met fin à sa campagne de jeux vidéo asiatiques

LE CHOIX DE L’ÉDITEUR MISES À JOUR EN DIRECT : Jeux asiatiques de Hangzhou, 7 octobre