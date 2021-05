Dean Smith fait l’éloge des progrès d’Ollie Watkins «exceptionnels» après sa victoire à Everton | Actualités du football

L’entraîneur-chef d’Aston Villa, Dean Smith, est ravi des progrès réalisés par l’attaquant Ollie Watkins cette saison et a estimé que sa performance lors de la victoire 2-1 à Everton était l’une de ses meilleures.

Le 15e but de la saison en club de l’international anglais nouvellement couronné a été annulé par le 20e but de la campagne de Dominic Calvert-Lewin en première mi-temps.

Mais Anwar El Ghazi a marqué pour le deuxième match consécutif avec un brillant effort de curling à 10 minutes du temps alors que Villa gagnait à Goodison Park pour la première fois depuis 2008.

« Je pensais qu’il était bon ce soir et difficile à gérer. C’est pour cela que nous avons payé beaucoup d’argent », a déclaré Smith à propos de la décision de signer Watkins de Brentford cet été pour 28 millions de livres sterling.

Image:

Everton a été surpris en train de faire la sieste alors que Watkins bondissait



« Je savais ce qu’il était et ce qu’il était en tant que personne et comment il voulait grandir et aller mieux. Je pensais qu’il était exceptionnel ce soir.

« Il a bien choisi le défenseur (Mason Holgate) pour marquer son but et je pensais que Jordan Pickford avait retrouvé la parité avec certains des arrêts contre lui.

Image:

Ollie Watkins sort de l’impasse après 13 minutes



« Je pense que son jeu s’est amélioré. J’ai toujours dit qu’il était l’un des meilleurs avant-centres pressants de la Premier League, ce qui est vraiment un éloge. Il soutient cela avec des buts.

« C’est un garçon qui se battait beaucoup s’il manquait des occasions, mais il s’en remet beaucoup plus vite maintenant et c’est le signe d’un jeune joueur vraiment affamé et de haut niveau. »

Ancelotti remet en question son attitude après une défaite « méritée »

















1:24



Carlo Ancelotti a fortement critiqué le travail d’équipe et l’esprit d’Everton après sa défaite 2-1 à domicile contre Aston Villa samedi



La défaite a prolongé la triste course de championnat à domicile d’Everton à la huitième place à une victoire dans les 10 derniers et a mis une énorme brèche dans leurs espoirs de se mettre à distance de frappe de Chelsea, quatrième, avec un match en main.

Ce fut une autre soirée extrêmement frustrante à Goodison pour Everton, qui doit aplanir les erreurs de ses cinq derniers matchs de Premier League s’ils veulent garder l’espoir d’obtenir une place européenne pour la saison prochaine.

Carlo Ancelotti dit qu’il a du mal à comprendre pourquoi les performances sur la route ne peuvent pas être reflétées dans le Merseyside.

« Nous n’étions pas assez bons », a déclaré l’Italien. « C’était complètement différent du dernier match que nous avons joué contre Arsenal avec plus de concentration, plus d’esprit et plus d’attitude. Le début du match a été vraiment mauvais et il y a eu beaucoup de mauvaises passes. Nous avons eu des opportunités mais nous avons aussi concédé beaucoup et au final, nous méritions de perdre et il est donc difficile de dire pourquoi nous avons ce genre de home run.

















2:54



GRATUIT À REGARDER: les faits saillants de la victoire d’Aston Villa sur Everton en Premier League.



« On pourrait penser que nous sommes plus à l’aise et pas si inquiets à la maison que lorsque nous sommes absents, mais c’est la réalité. Nous sommes toujours dans le combat. [to finish in the European places] pas pour ce que nous avons fait à la maison, mais pour ce que nous avons fait, bien sûr. C’est une équipe complètement différente avec une attitude complètement différente. «

Seuls Sheffield United et Fulham ont perdu plus de matchs à domicile en Premier League qu’Everton, dont le record à l’extérieur n’est amélioré que par Manchester City. D’énormes manques de concentration leur ont finalement coûté face à une équipe d’Aston Villa qui semblait mieux préparée.

Avec James Rodriguez blessé à l’échauffement, Everton manquait d’équilibre. Andre Gomes est en train de revenir à sa pleine forme, mais il a de nouveau gaspillé sa possession alors que les hôtes avaient du mal à prendre pied. Ancelotti est arrivé avec un record de victoires de 60% en tant que manager, mais il découvre l’ampleur de sa tâche pour transformer Everton en une équipe digne de son illustre carrière.

Pressé sur l’impact de l’absence de Rodriguez, Ancelotti a ajouté: « Il avait un petit problème et n’était pas à l’aise pour jouer. Mais je pense qu’il va jouer le prochain match. Nous avons eu des erreurs individuelles, mais l’esprit d’équipe et l’équipe. -travailler n’était pas assez bon. «

Et après?

Dimanche 9 mai 16h00



Coup d’envoi à 16h30





Dimanche 9 mai 13h00



Coup d’envoi 14h05





Everton se rendra pour affronter West Ham dimanche, en direct Super dimanche; la couverture commence le Sky Sports Premier League et Événement principal à 16h avec coup d’envoi à 16h30.

Aston Villa est à la maison à Manchester United le même jour, en direct sur Sky Sports; coup d’envoi à 14 h 05.