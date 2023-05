Dean Smith a parié en laissant tomber James Maddison – mais cela a offert de l’espoir à Leicester

Dean Smith ne s’est pas excusé de la manière défensive dont il a installé son équipe de Leicester City à Newcastle United, lié à la Ligue des champions – et il avait raison de l’être.

En tant que concours, cela a dû être frustrant à regarder pour les deux groupes de fans, et absolument abyssal pour les neutres. Mais, enfin, il y avait du réalisme dans l’approche des visiteurs. C’était une reconnaissance tardive de la position dans laquelle se trouve Leicester.

C’est juste une question de savoir si c’est trop peu, trop tard.

Smith n’était qu’à six matchs de son mandat intérimaire lorsqu’il s’est rendu compte que Leicester ne pouvait pas simplement flotter de la même manière, faire les mêmes choses et faire confiance à la chance, car cela les verrait dériver directement dans le championnat. Ce sera toujours leur sort si Everton battait Bournemouth à Goodison Park dimanche mais, sur le dos de ce point du Nord-Est, ils se sont donné une chance de se battre.

Au cours de ces six matchs, Leicester avait un xG plus élevé que ses cinq premiers adversaires, dont le champion Manchester City. Avant hier soir, seul Liverpool avait affiché un xG plus élevé après avoir affronté l’équipe de Smith.

En utilisant xG et xG d’Understat contre le modèle, les points attendus de Leicester à partir de ces statistiques – en moyenne sur une saison – auraient placé Leicester 12e en Premier League pour la campagne. Depuis que Smith a pris le relais, leur décompte de points attendu les aurait placés au huitième rang. En bref, Leicester a concédé beaucoup plus de buts qu’on ne l’attendait. Objectifs souples. Des objectifs inutiles. Des buts dus à des erreurs individuelles et à des échecs collectifs.

Leur vulnérabilité, ce ventre mou, a été exposée bien trop de fois.



Leicester s’efforce de bloquer un effort de Sean Longstaff (Photo: Serena Taylor / Newcastle United via Getty Images)

Créer des occasions n’a jamais été la cause du sort de Leicester – bien que parfois les prendre se soit avéré difficile, en particulier à Southampton, l’un des nombreux matchs qui ont laissé les fans de Leicester réfléchir à ce qui aurait pu être cette saison si leur équipe avait été plus impitoyable dans les deux boîtes. . Pourtant, Smith a rapidement appris que la nature poreuse de la défense de son équipe est la raison pour laquelle ils restent au bord de la relégation.

Au moins, l’impasse sans but à St James’s Park remet une certaine pression sur Everton maintenant avant la dernière ronde de matches de dimanche.

À St James ‘Park, Leicester a enregistré sa première feuille blanche en 22 matchs de Premier League, une course remontant à West Ham United en novembre avant la pause de la Coupe du monde. Il s’agit de la plus longue série d’encaissements consécutifs dans la compétition cette saison. Cette triste statistique est à elle seule au cœur de leurs problèmes cette saison.

Mais pour y parvenir, le manager de transition a dû être radical.

Il avait regardé la façon dont Newcastle a envoyé Brighton & Hove Albion, l’une des équipes offensives les plus impressionnantes de la division, 4-1 jeudi dernier. Il savait qu’il ne pouvait pas amener son côté ébranlé par la confiance et le moral à Tyneside et se lancer à fond dans la poursuite d’une victoire. Autant l’instinct de Leicester est d’aller dans des équipes et de créer, autant leur approche est sapée trop régulièrement à l’autre bout.

Alors Smith a élaboré un plan – et cela signifiait sacrifier ses deux meilleurs buteurs.

À eux deux, James Maddison et Harvey Barnes ont marqué 22 des 49 buts de Leicester en championnat cette saison. Maddison – le sujet de deux offres rejetées de Newcastle cet été – a été l’étincelle créative de Leicester toute la saison. À première vue, cette volonté de laisser de côté son meilleur joueur à un stade aussi critique de la campagne semblait stupéfiante.

C’était certainement un geste courageux, celui qui l’a exposé à la critique l’a fait se retourner contre lui. Après tout, c’était le même Leicester qui avait concédé le premier but lors de ses huit derniers matchs et ouvert le score une seule fois lors d’un match de championnat cette année civile. Les chances étaient qu’ils fassent de même contre l’équipe d’Eddie Howe.

Mais Smith voulait que Leicester reste dans le match aussi longtemps que possible et soit résolu sur la défensive afin qu’ils ne recherchent pas la parité tardivement. Il demandait à ses joueurs de faire preuve de retenue pour gagner le match, avec des armes d’attaque disponibles sur le banc si les choses tournaient mal.

Comme le montrent les positions moyennes et les cartes tactiles de l’équipe, il s’agissait d’une action d’arrière-garde jouée principalement dans la moitié du terrain de Leicester avec douloureusement peu de touches dans la surface de réparation de Newcastle.

En conséquence, Leicester a attendu jusqu’à la 92e minute pour rassembler son premier tir du match, le dernier en date de toute équipe ayant dû attendre un effort dans un match de Premier League cette saison.

Et ils auraient peut-être gagné avec cette seule chance, un tir à bout portant de Timothy Castagne, mais pour un arrêt brillant de Nick Pope.

Ils ont inévitablement profité de leur chance parfois à l’autre bout. Wout Faes semble être sur l’une de ces courses où chaque erreur est punie, mais il a été relâché pour une fois en tant que Bruno Guimaraes – chanceux d’échapper à une sanction plus lourde après un défi élevé sur Boubakary Soumare au début car VAR a estimé qu’il n’y avait pas assez de force dans son rapport avec la cuisse de son adversaire – n’a pas réussi à se regrouper dans l’en-tête de poteau mal chronométré de l’arrière central à quelques centimètres.

Mais Leicester n’a pas eu beaucoup de chance cette saison. Le destin a eu tendance à tordre le couteau.



Maddison, remplaçant à la mi-temps, applaudit les supporters itinérants de Leicester City (Photo : Plumb Images/Leicester City FC via Getty Images)

Maintenant, y a-t-il une tournure plus gentille à venir? Leicester peut-il vaincre West Ham dimanche et Bournemouth, qui a perdu ses trois derniers matchs depuis qu’il a assuré sa propre sécurité, nier la victoire d’Everton à Goodison Park?

Bien sûr, Smith n’adoptera pas la même approche face à West Ham. Maddison sera de retour dès le début. Barnes aussi.

Mais après une saison où Leicester a serpenté, se fiant trop souvent aux mêmes tactiques inefficaces et faisant preuve de la même fragilité mentale, Smith a au moins montré qu’il était prêt à faire bouger les choses et à tenter l’inattendu pour voir si cela changeait leur fortune. Le match nul à Newcastle n’était que la cinquième fois que Leicester évitait la défaite en 15 matchs – sept points, dont une seule victoire, ramassés sur 30 possibles. Et cela pourrait s’avérer un point extrêmement crucial.

Cela signifie que la différence de buts supérieure de Leicester, principalement due aux 49 buts qu’ils ont marqués – le plus de tous les côtés dans la moitié inférieure du tableau – pourrait encore être cruciale si Everton ne gagne pas dimanche. C’était une autre raison pour laquelle Smith ne voulait pas risquer de s’ouvrir à Newcastle à une défaite dommageable.

Leur différence de buts offre une lueur d’espoir. Maintenant, soyez audacieux.

(Photo du haut : Lindsey Parnaby / AFP via Getty Images)