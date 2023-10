Et il a pris plusieurs mesures ces dernières semaines en vue de lancer une campagne présidentielle, notamment en appelant le président du Parti démocrate du New Hampshire, Ray Buckley, la semaine dernière et en contactant plusieurs membres du personnel potentiels au sujet de travailler dans le New Hampshire.

Parmi ceux qu’il a approchés figurent Steve Schmidt, un ancien consultant républicain, et Bill Fletcher, un consultant démocrate basé au Tennessee, selon une personne proche de la campagne naissante. Schmidt et Fletcher n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. Le Messager signalé pour la première fois La sensibilisation de Phillips à Schmidt.

Phillips et un porte-parole n’ont pas non plus répondu à une demande de commentaires.

Une offre de Phillips serait confrontée à des défis de taille. C’est un membre du Congrès pour trois mandats qui affronte Biden, qui dispose de plus de 91 millions de dollars en espèces et soutenu par l’ensemble de l’appareil du parti. Et le Comité national démocrate a réorganisé le calendrier des nominations présidentielles l’année dernière, éliminant l’Iowa et le New Hampshire du sommet du processus et élevant la Caroline du Sud – un État qui a propulsé Biden à la nomination en 2020.

Phillips, un homme d’affaires millionnaire qui a cofondé la société de glaces Talenti Gelato, pourrait autofinancer une grande partie de sa propre campagne. Mais il a du mal à recruter du personnel. Bill Burton, consultant démocrate de longue date et vétéran de la campagne de Barack Obama, dit le X que « quelqu’un » l’a approché « pour une conversation » à propos de Phillips, mais ce n’était « pas quelque chose que j’ai pris au sérieux, même pendant une seconde ».

Si Phillips devait procéder à cette annonce, il devra rapidement se faire inscrire sur les bulletins de vote dans les États clés. Il a déjà raté la date limite pour figurer sur le bulletin de vote du Nevada, le deuxième État à désigner les démocrates à la présidence. La Caroline du Sud, premier État à présenter des candidatures dans le nouveau calendrier, a une date limite de vote fixée au 10 novembre.

Mais Phillips pourrait choisir de sauter le nouveau calendrier et de se concentrer plutôt sur le New Hampshire, qui devrait organiser ses propres primaires non autorisées après avoir perdu son statut de premier du pays. Une bonne performance là-bas ne rapporterait pas à Phillips des délégués substantiels, mais cela pourrait s’avérer un embarras majeur pour Biden.

Ainsi, les meilleurs stratèges démocrates du New Hampshire envisagent de mener une campagne écrite pour le président, qui ne devrait pas officiellement figurer sur le bulletin de vote.

En raison de son flirt répété avec une candidature aux primaires présidentielles, Phillips est déjà confronté à un défi potentiel aux primaires chez lui de la part de Ron Harris, membre exécutif du Comité national démocrate. On ne sait pas s’il quitterait son siège pour se présenter à la présidence.