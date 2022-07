Dean McDermott flirte avec Tori Spelling au milieu de rumeurs de divorce – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Scott Kirkland/Fox/Picturegroup/

Tori Orthographe et Dean McDermott ont esquivé les rumeurs de divorce pendant des mois, mais cela n’a pas empêché l’acteur canadien de flirter ouvertement avec le Beverly Hills 90210 alun lors d’une rare apparition dans son émission de téléréalité.

Dans un teaser pour l’épisode du 21 juillet de Vizio’s @Home avec Tori obtenu par Nous hebdomadairetoute la famille profite d’une projection dans son jardin du tout premier film de Tori, 1989 Troupe Beverly Hills. “Attendre! Vous me voyez, les gars ? C’est moi!” Tori, 49 ans, demande avec enthousiasme à sa famille. Dean, 55 ans, ne manque pas sa chance de la complimenter et dit avec amour : “Tu es si mignonne, bébé.”

Le doux moment survient au milieu des rapports selon lesquels le couple – qui partage des fils Liam15, Finlandais9 et beau5 et filles Stella14 et Hattie, 10, — se sont lancés dans une séparation à l’essai. La spéculation partagée a commencé l’été dernier lorsque Tori a révélé qu’elle et Dean n’avaient pas dormi dans le même lit. La Maman bois L’auteur a fait cette confession après avoir été vue sans son alliance en mars 2021.

Dean, a qualifié les rumeurs partagées de “bizarres” en septembre 2021, mais quand est venu le temps de leur carte de vacances annuelle en décembre 2021, il a été visiblement laissé de côté. Tori l’a de nouveau ignoré le jour de la fête des pères, ne faisant aucune mention sur les réseaux sociaux du père de ses 5 enfants. Au lieu de cela, elle a passé la journée spéciale avec ses enfants et deux de ses autres papas préférés – Lance Basse43 ans, et son mari Michel Turchin35.

Bien qu’il y ait de nombreux signes indiquant que le couple se dirige définitivement vers Splitsville, les fans ne devraient pas totalement perdre espoir car, comme HollywoodLa Vie rapporté précédemment, ils sont tous les deux désespérés d’éviter un divorce. Plus tôt cette année, une source a révélé que le couple avait “trop ​​à perdre” s’il arrêtait.

Mais, comme le savent les fans du couple, leur union n’a pas vraiment été facile. Dean a publiquement admis avoir trompé Tori dans le passé, ce qui l’a amenée à avoir de sérieux problèmes de confiance dans leur relation. Cependant, malgré toute la tension, le couple a continué à faire front commun en ce qui concerne leurs cinq enfants.