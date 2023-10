Dean McDermott embrasse Lily Calo à LAX : Photos – Hollywood Life

Crédit d’image : Shutterstock

Tori Orthographel’ex-mari de Doyen McDermott semblait confirmer sa nouvelle relation avec Lily Calo dans de nouvelles photos passionnées de PDA ! En photos vous pouvez VOIR ICI via Courrier quotidien, Dean, 56 ans, a déposé Lily, 32 ans, à LAX le mardi 17 octobre. Il portait une veste en cuir avec un sweat à capuche alors qu’il se penchait pour un baiser affectueux des lèvres, l’aidant plus tard à hisser ses sacs à l’arrière de la voiture. L’ancienne directrice de la galerie portait une chemise boutonnée en jean et un pantalon de loisirs noir alors qu’elle se préparait pour un vol. Elle a terminé le look avec des bracelets en or, une rangée de boucles d’oreilles et une paire de Vans montantes beiges. Sur une autre photo, le père de sept enfants a enlevé ses lunettes pour se rapprocher encore plus pour un autre baiser passionné.

Les photos arrivent quatre mois seulement après que Dean a publié, puis supprimé, une annonce de séparation. « C’est avec une grande tristesse et le cœur très lourd qu’après 18 ans ensemble et 5 enfants extraordinaires, @torispelling et moi avons décidé de nous séparer et de commencer notre propre voyage », a écrit l’acteur via Instagram dans Juin.

« Nous continuerons à travailler ensemble en tant que parents aimants et à guider et aimer nos enfants à travers cette période difficile. Nous vous demandons à tous de respecter notre vie privée pendant que nous prenons ce temps pour entourer notre famille d’amour et nous frayer un chemin à travers cela. Merci à tous pour votre soutien et votre gentillesse.

Tori a ensuite été vue en train de séjourner dans un motel bon marché avec leurs enfants avant d’installer un camp avec eux dans un parc de camping-cars à Ventura. Elle a ensuite été vue en train de quitter un hôpital après une mystérieuse maladie en août, mais en octobre, elle était de bonne humeur et assistait aux Halloween Horror Nights avec ses quatre enfants aînés.

Dean a été photographié pour la première fois tenant la main de Lily dans un bureau d’aide sociale de la région de Los Angeles le 10 octobre, déclenchant des rumeurs immédiates d’une romance.