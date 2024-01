Dean Israelite réalise un thriller pour Hartbeat, The Hideaway – Crumpe

Michael Buckner/Getty Images

EXCLUSIF: Hartbeat de Kevin Hart et The Hideaway Entertainment s’associeront pour produire Pouvez-vous m’entendre?un nouveau thriller scénarisé par Taylor Anthony Hopkins (La dernière rêverie) et Luke Kelly-Clyne (Doux, Temps fort). Dean Israelite, nominé aux Emmy Awards et aux DGA Awards, sera chargé de réaliser la photo, actuellement en cours de casting (Petite aile).

Pouvez-vous m’entendre? suit un arnaqueur téléphonique qui apprend que son neveu a été kidnappé et doit récolter une somme d’argent pour le récupérer. Financé par The Hideaway Entertainment, les producteurs du film sont Kevin Hart, Bryan Smiley, Patricia Braga et Luke Kelly-Clyne pour Hartbeat, ainsi que Jonathan Gray, Matthew Rhodes et Kristy Grisham pour The Hideaway. Ty Walker et Kevin Healey sont producteurs exécutifs pour Hartbeat, aux côtés de Ryan Cassells pour The Hideaway. Jen Cox est coproductrice et la production débutera cet été.

“‘Pouvez-vous m’entendre?’ renforce l’engagement de Hartbeat à investir dans des fonctionnalités indépendantes et de nouveaux genres », a déclaré Smiley, directeur du contenu de la société, à Deadline. “Nous sommes ravis de travailler avec l’équipe de The Hideaway Entertainment, avec Taylor, Luke et Dean, pour donner vie à ce projet.”

Rhoades, président de The Hideaway, a ajouté : « Nous sommes vraiment ravis de nous associer à Hartbeat et de maintenir notre engagement à créer des histoires originales dans le domaine du cinéma indépendant. Dean Israelite a une vision exceptionnelle et est en train de créer un film intelligent, axé sur les personnages et avant-gardiste qui transcendera le public du monde entier.

Plus récemment, Israélite a terminé le scénario de John Gatins Petite aile, le film de Paramount+ sur le passage à l’âge adulte de Awesomeness, qui adapte un article du New Yorker de Susan Orlean. Les vedettes de la photo, qui sera publiée plus tard dans l’année, sont Brian Cox, Kelly Reilly et Brooklynn Prince. Auparavant, les Israélites dirigeaient Saban Power Rangers pour Lionsgate et Almanach du projet pour Paramount, acclamé pour son travail sur la série pour enfants As-tu peur du noir? et Les astronautes. Je développe actuellement un thriller de science-fiction Tartare avec John Boyega et le thriller Amblin Minotaureil est aussi attaché au thriller d’espionnage Voyou pour STXfilms, avec David Goyer et Keith Levine en production.

Hartbeat sort de la production de la photo d’invasion extraterrestre de Matthew Loren Oates Xénoet la comédie pour adolescents Dates du bal, produit avec American High pour Hulu. D’autres projets récents de l’entreprise incluent l’acteur du crime Ascenseur de F. Gary Gray, qui s’est incliné sur Netflix en janvier, et le documentaire de la tournée comique du streamer Kevin Hart et Chris Rock : têtes d’affiche uniquement.

Parmi les autres projets à venir pour The Hideaway du côté cinématographique, citons la comédie d’action de science-fiction. Niveau supérieur, Seul à l’aube (fka Contrôle des combats), basé sur le best-seller du même nom du New York Times et une série dramatique sur les droits civiques Tour de liberté. Suite au lancement de la division télévision de l’entreprise, elle a mis en place une adaptation du livre Pour ceux que j’aime de Martin Gray et Max Gallo comme première série limitée.

Israélite est représenté par WME, Artists First et Johnson Shapiro Slewett & Kole ; Hopkins par Verve, Romark et Goodman, Genow, Schenkman ; et Kelly-Clyne par UTA, Heroes & Villains Entertainment et Hirsch Wallerstein Hayum. Christian Simonds, associé chez Reed Smith, représentait The Hideaway Entertainment dans le cadre de l’accord, l’avocate générale Candisse Williamson représentait Hartbeat.