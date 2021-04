Manchester United a vaincu Tottenham à la fin et a manqué de gagner 3-1, mais la période cruciale du match s’est déroulée autour de l’heure après que Fred ait marqué l’égalisation. Deux fois, les Spurs ont failli restaurer leur avance. Deux fois, ils ont été refusés par Dean Henderson.

La première occasion est revenue à Heung-Min Son, buteur du premier but du match. Il a coupé à l’intérieur de son pied droit préféré et a déchaîné un tir ferme qui était proche du gardien de but de United, qui a poussé une bonne botte droite. Les fans de United ont déjà vu cela. « C’est un arrêt De Gea », a déclaré Gary Neville.

Il y avait un arrêt encore meilleur pour empêcher Harry Kane de marquer plus tard dans la demie, une frappe féroce de l’attaquant de Tottenham qui aurait dépassé de nombreux gardiens de but. Henderson étendit à nouveau son pied. La main aurait sûrement été trop lente. Il a appris de De Gea.

Mais c’est l’incident juste après la sauvegarde de Son qui a peut-être eu une signification plus large, même s’il est peu probable qu’il fasse le package des faits saillants. Jose Mourinho avait répondu au but de United en faisant appel à Moussa Sissoko pour Giovani Lo Celso et en déplaçant Tanguy Ndombele dans un rôle avancé.

Le changement a presque payé instantanément. Ndombele récupéra le ballon près de la ligne médiane avant de passer une passe derrière Harry Maguire qui semblait parfaitement mesurée pour trouver le Kane pressé. Au lieu de cela, Henderson était rapidement hors de sa ligne pour le rencontrer, éliminant le danger dans le processus.

















Regardez Dean Henderson balayer la défense contre Tottenham



Neville l’a repéré. « C’est à quelques reprises de Henderson, une dans la première moitié que je ne pense pas que nous ayons mis en évidence et une là-bas, où il était vraiment [well] positionné et hors de sa ligne », a-t-il noté dans le co-commentaire de Sky Sports.

En fait, c’était l’une des trois fois dans le match, Henderson a effectué ce qu’Opta définit comme des balayages précis du gardien – lorsqu’un gardien de but anticipe le danger et se précipite hors de sa ligne pour essayer soit de couper une passe offensive, soit de fermer un joueur adverse.

Henderson effectue actuellement en moyenne 1,23 balayage précis des gardiens toutes les 90 minutes en Premier League cette saison, plus que tout autre gardien de but régulier de la compétition. Plus pertinemment, il sort de sa ligne pour balayer ce danger bien plus souvent que l’homme qu’il a remplacé dans l’équipe, David de Gea.

De Gea possède de nombreux atouts admirables en tant que gardien de but. Cette sauvegarde avec les pieds est une marque de fabrique, même en changeant la façon dont le gardien de but moderne approche les butées basses près du corps. Mais sortir de sa ligne pour dégager les balles du danger est quelque chose qui ne lui vient pas si naturellement.

Les statistiques montrent que lors des 337 apparitions de De Gea en Premier League pour Manchester United, il n’a effectué que trois balayages précis dans un match – comme Henderson l’a fait contre Tottenham – à trois reprises. Jamais dans aucune de ces 337 apparitions il ne l’a fait plus de trois fois.

C'est important car c'est la meilleure chance pour un gardien de but d'éteindre le danger avant qu'il ne survienne. Cela nécessite une réflexion proactive. Un bon jugement est essentiel car il y a un élément de risque. Mais avoir un gardien qui sait bien le faire permet aussi à une équipe de se défendre différemment.

















GRATUIT À REGARDER: les faits saillants de la victoire 3-1 de Manchester United contre Tottenham



Cela permet à une équipe de grimper quelques mètres supplémentaires, en sachant que le gardien de but sera hors de sa ligne pour couvrir. C’est quelque chose que United n’a pas été en mesure de faire, quelque chose souligné par Neville plus tôt cette saison. «Maguire et Lindelof ne bougent pas tous les deux», a-t-il expliqué.

« Ils ne bougent pas leurs pieds de trois, quatre, cinq mètres. Ils ne le font jamais et ils doivent le faire. S’ils ne commencent pas à le faire, ils n’atteindront jamais un point où ils vont gagner la ligue. Ils semblent tous les deux reculer un peu et vous avez besoin de quelqu’un qui peut les faire monter sur le terrain. «

Ole Gunnar Solskjaer a essayé de superviser cette évolution depuis les jours les plus sombres de la dernière saison de Mourinho à la tête. Il y avait 12 équipes de la Premier League qui ont remporté le ballon plus haut que United lors de la saison 2018/19. La saison dernière, il y en avait quatre. Maintenant, il n'y en a plus que deux.

















5:06



Meilleurs arrêts de David de Gea et Dean Henderson de la campagne 2020/21



La pensée de Neville était qu’un défenseur central dominant pourrait aider avec cela, mais un gardien de but dominant peut remplir la même fonction, encourageant cette ligne défensive plus élevée avec ses actions. Henderson est relativement inexpérimenté mais il montre la mentalité requise de l’homme dans ce rôle.

« C’est une grande demande », a déclaré Neville. « Je pense que c’est le travail dans le football qui est le plus scruté, le n ° 1 de Manchester United. Toute erreur, c’est une position dans laquelle vous êtes absolument puni et je suis toujours conscient que lorsque Manchester United a eu de bons gardiens de but, ils l’ont fait. bien.

« C’est un jeune gardien de but, mais lors des cinq ou dix premiers matchs qu’il a disputés, il a été très confiant et vraiment sûr. Il faut avoir du courage pour jouer ce poste, point final. »

Henderson l’a et après cette dernière exposition, il peut s’attendre à de nouvelles opportunités pour améliorer sa réputation. Solskjaer a refusé de préciser qui est son gardien de but de premier choix – De Gea a débuté en Europe jeudi – mais ce cinquième départ consécutif en Premier League raconte sa propre histoire.

« Je pense qu’il considère Dean Henderson comme son numéro un maintenant », a déclaré Roy Keane Sky Sports. « Il lui a fait confiance pour jouer les grands matchs et lui donnera jusqu’à la fin de la saison à moins qu’il n’ait un désastre complet, donc je pense que De Gea est sous une énorme pression maintenant pour revenir dans l’équipe. »

L’espoir pour Manchester United est d’avoir trouvé un gardien de but qui possède non seulement certains des meilleurs traits de l’Espagnol, mais qui apporte également des qualités particulières à son rôle.