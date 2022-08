Dean Henderson « fulmine » contre Man Utd par manque de temps de jeu

Le gardien de but de Manchester United, Dean Henderson, a déclaré qu’il “fumé” par le manque de temps de jeu pour le club la saison dernière et que les 12 derniers mois avaient été les plus difficiles de sa carrière.

Le joueur de 25 ans, qui a rejoint Nottingham Forest nouvellement promu en prêt le mois dernier, a fait trois apparitions pour United la saison dernière et n’a pas pu remplacer David de Gea en tant que gardien de but de premier choix.

Henderson semblait sur le point de faire son entrée dans la première équipe de United l’année dernière, après avoir fait 26 apparitions pour le club lors de la saison 2020-21 et avoir été convoqué dans l’équipe du Championnat d’Europe d’Angleterre en juin.

Cependant, il a été contraint de se retirer de l’équipe d’Angleterre en raison d’une blessure à la hanche, puis a été testé positif au COVID-19 des semaines avant le début de la saison 2021-22, en raison de laquelle il a souffert d’une fatigue prolongée.

“Pour être honnête, cela a probablement été les 12 mois les plus difficiles de ma carrière”, a déclaré Henderson à TalkSport mardi. “La conversation que j’ai eue en sortant de l’équipe de l’Euro était:” Vous revenez ici pour être le n ° 1. “

“J’ai attrapé le COVID-19, je suis revenu, donc j’aurais toujours dû être le numéro un, mais personne n’a suivi ce qu’ils m’avaient dit. C’était frustrant, car j’ai refusé tant de bons prêts l’été dernier pour cette raison, et ils ne me laisseraient pas partir.

“Être assis là pendant 12 mois, c’est vraiment criminel, à mon âge. Je fulminais. J’ai dit à la hiérarchie que je devais jouer au football et me laisser partir, et j’étais presque parti avant le manager [Erik ten Hag] est venu par la porte. Je ne lui ai plus parlé depuis.”

Forest commence sa campagne en Premier League avec un voyage à Newcastle United le 6 août.