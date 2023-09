Dean Henderson fait ses adieux « émotionnels » à Manchester United après avoir scellé le déménagement permanent de Crystal Palace

Dean Henderson a quitté Manchester United de manière permanente et a rejoint Crystal Palace pour un contrat de cinq ans.

Le gardien de but a mis fin à son passage de 12 ans à United, le club qu’il a soutenu lorsqu’il était enfant, pour devenir la troisième recrue estivale de Roy Hodgson.

2 Henderson a trouvé un nouveau foyer permanent Crédit : @cpfc

2 Cela met fin à ses 12 années à United Crédit : Getty

Henderson, 26 ans, a impressionné en prêt, notamment lors de deux passages à Sheffield United, avant d’avoir la chance de défier David de Gea pour la place de n°1 à Old Trafford.

Mais avec seulement 29 apparitions en équipe première à son actif, le tireur rejoint désormais Palace, où il deviendra probablement le premier choix, ou du moins défiera Sam Johnstone et Vicente Guaita pour l’honneur.

Mais avant cela, il tenait à rendre hommage à ce qui a été son club de toujours, avec une publication sur les réseaux sociaux accompagnée d’une photo de lui portant un maillot de United lorsqu’il était enfant.

« Dire au revoir à United est un moment d’émotion pour moi », a-t-il écrit. « Ce club fait partie de ma vie depuis que je suis enfant.

« De mon enfance en tant que fan de United, à mon arrivée à l’académie à l’âge de 14 ans, en passant par ma sortie sur le terrain d’Old Trafford ! Ce voyage a été un rêve devenu réalité et je me sens très chanceux et chanceux d’avoir réalisé ce rêve.

«Je tiens à exprimer ma plus profonde gratitude à tous les membres du club qui ont cru en mon potentiel et qui ont contribué à façonner ma carrière.

« À tous les membres de l’académie, mes coéquipiers, ma famille, les managers et le personnel de l’arrière-boutique, vos conseils et votre soutien m’ont aidé à devenir le joueur et l’homme que je suis aujourd’hui.

« Et aux fans, votre soutien a signifié beaucoup pour ma famille et moi. Je suis à United depuis que je suis enfant, et pouvoir porter l’insigne de United sur ma poitrine a été un honneur au-delà des mots.

« Je n’ai jamais pris pour acquis la responsabilité liée au port du maillot. Nous avons connu des hauts et des bas, mais je tiens à vous remercier tous d’être restés à mes côtés tout au long.

« Merci pour les souvenirs et je souhaite au club tout le meilleur pour l’avenir. »

Expliquant davantage sa décision, Henderson a déclaré aux médias de Palace : « Je viens d’avoir un petit garçon il y a deux semaines, donc je voulais juste installer la famille et trouver une nouvelle maison. »

United a également publié un déclaration confirmant l’accord, où ils ont envoyé leurs meilleurs vœux à Henderson, en écrivant : « Tout le monde à Manchester United aimerait exprimer notre fierté de voir Dean devenir le professionnel modèle qu’il est devenu et nous lui envoyons nos meilleurs vœux pour l’avenir.

« Nous suivrons ses progrès d’un œil attentif et espérons qu’il connaîtra une superbe carrière dans le jeu. »