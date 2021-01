Dean Gaffney renvoyé chez lui après les funérailles de Dame Barbara Windsor en raison des restrictions de Covid

Dean Gaffney, ancienne co-star d’EastEnders de Dame Barbara Windsor, a été renvoyée de ses funérailles aujourd’hui, selon des rapports.

L’acteur, 42 ans, n’a malheureusement pas pu rendre hommage au Golders Greene Crematorium à Londres en raison des restrictions strictes de Covid-19 qui permettent à seulement 30 personnes d’assister à des funérailles.

Dean – célèbre pour avoir joué Robbie Jackson sur le feuilleton de la BBC aux côtés de la légende de la télé Barbara – n’a pas pu faire partie du service de 45 minutes et a été renvoyé de la salle, rapporte The Sun.

L’acteur – qui est apparu sur Celebs Go Dating l’année dernière – a été photographié à l’extérieur des funérailles vendredi et semblait prêt à rendre hommage dans un costume noir associé à une chemise blanche impeccable et une cravate marron.







(Image: David Fisher / REX / Shutterstock)



Il s’est protégé du froid de janvier dans un pardessus en laine et a enfilé un masque facial orné d’un motif floral.

The Mirror a contacté un représentant de Dean pour commentaires.

Un certain nombre d’amis célèbres de Dame Barbara ont assisté au service pour rendre hommage et soutenir son veuf Scott Mitchell.

Vendredi, son vieil ami Christopher Biggins, qui a été invité à parler de la star pendant le service, a été le principal arrivé vendredi.







(Image: Getty Images)







(Image: Mike Marsland / WireImage)



L’ami proche de Dame Barbara et fils à l’écran d’EastEnders, Ross Kemp et une autre de ses anciennes co-stars, Anna Karen, ont également pris la parole lors du service.

David Walliams et Matt Lucas ont été photographiés debout ensemble à l’extérieur de la cérémonie, alors qu’ils attendaient l’arrivée de la procession.

Un affichage floral rouge et blanc épelant les mots Babs, The Dame et Saucy entourait le cercueil de l’actrice.







(Image: Getty Images)



Certaines des fleurs ont été données par la Société Alzheimer, après que Dame Barbara ait travaillé sans relâche pour sensibiliser à la maladie après son diagnostic en 2014.

Le cercueil a été apporté à la cérémonie du film On The Sunny Side Of The Street de Frank Sinatra.

La musique de récession était un enregistrement de la chanson de Dame Barbara Sparrows Can’t Sing de son film de 1963 du même nom.







(Image: Ian Vogler / Daily Mirror)



Le troisième mari bien-aimé de Barbara, Scott, 58 ans, était à ses côtés lorsqu’elle est décédée dans sa maison de soins, le 10 décembre, à l’âge de 83 ans.

Dame Barbara a reçu un diagnostic de maladie d’Alzheimer en 2014 et, avec le soutien de son mari, Scott a rendu public son état en 2018.

Tout au long de ses dernières années, elle a été félicitée pour avoir sensibilisé à sa maladie et, avec Scott, s’est rendue au 10 Downing Street pour une réunion avec le Premier ministre Boris Johnson en 2019.

Après la mort de Barbara, Scott a rejoint Alzheimer’s Research UK dans le but de lever des fonds en l’honneur de sa défunte épouse.

Jusqu’à présent, la page a collecté plus de 145 000 £, atteignant plus de 150 000 £ avec Gift Aid.