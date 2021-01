Dean Gaffney a envoyé un message à une femme qu’il a rencontrée en ligne pour lui demander de le rencontrer pour un rendez-vous à l’intérieur pendant le verrouillage.

L’ancienne star d’EastEnders, 42 ans, a envoyé un message à quelqu’un avec qui il avait été jumelé sur une application de rencontres pour lui demander de se réunir pour un rendez-vous, malgré le fait que la nation soit dans un troisième verrouillage.

La femme, nommée Christy, a déclaré en exclusivité au Mirror que l’acteur l’avait jumelée sur de nombreuses applications de rencontres avant de lui envoyer un message directement sur Instagram.

Elle nous a dit qu’elle était « dégoûtée » que Dean enfreindrait les règles pour la rencontrer pour un rendez-vous, et qu’elle avait essayé de le laisser tomber doucement.









Mais ses représentants ont insisté sur le fait que tout cela n’était que des « plaisanteries » et ont déclaré qu’il avait mis fin à l’échange lorsqu’il lui avait été signalé que la réunion risquait d’enfreindre les règles.

Bien sûr, c’est Christy qui lui a fait remarquer cela.

Bien qu’ils aient correspondu sur un certain nombre d’applications de rencontres, elle a déclaré que la plus récente était sur Bumble il y a environ quatre à cinq semaines, et que Dean a demandé son pseudo Instagram.

Elle le lui a donné et n’a rien entendu pendant des semaines jusqu’à ce qu’il commence soudainement à lui envoyer un message par le biais de DM hier.

Dean, qui a joué Robbie Jackson sur le feuilleton de la BBC, a commencé ses messages à la jeune femme de 30 ans en lui souhaitant une « Bonne année tardive » et dès qu’elle a répondu, il a demandé: « Quand nous nous rencontrons lol »

Christy a plaisanté en disant qu’en raison de la liste des priorités pour les vaccinations, elle n’aurait pas la sienne avant décembre 2021.

Et elle lui a dit qu’elle ne pouvait de toute façon pas se rencontrer à l’extérieur après s’être cassé la cheville.

L’ancienne star de Celebs Go Dating, Dean, a ri et est brièvement passée à autre chose, lui posant des questions sur sa bio Instagram avant de discuter de leurs enfants.







Quand Dean a dit qu’il avait des jumeaux de 24 ans, la bombe blonde Christy a demandé quel âge il avait, disant qu’il n’avait pas l’air assez vieux pour avoir des enfants de cet âge.

Il la remercia mais ne lui dit pas quel âge il avait, puis lui demanda si elle rencontrait quelqu’un en lock-out.

Elle a répondu: « En quelque sorte? » avec un emoji riant, mais a ensuite expliqué qu’elle ne pouvait actuellement pas s’aventurer loin à cause de sa cheville cassée.

Il a alors suggéré qu’il irait chez elle, lui disant de « mettre la bouilloire » et qu’il serait là dimanche, ajoutant un emoji riant.

« Aucune réunion à l’intérieur ne me souviens, » lui rappela-t-elle, mais il répondit: « Ne t’inquiète pas pour tout ça … trop froid pour se retrouver à l’extérieur x » [sic]

La femme lui a dit qu’elle n’était pas disposée à risquer de le rencontrer comme si elle tombait malade avec Covid-19, il n’y aurait personne pour s’occuper de ses enfants.







Il s’est demandé qu’elle tomberait malade s’ils se rencontraient, mais elle lui a dit qu’elle n’était pas disposée à prendre des risques avec sa santé.

Il a dit: « C’est bien juste confus en quoi me rencontrer à l’extérieur est différent de me rencontrer pour un café? Pas de soucis les filles. X »

Elle lui a dit: « Parce que les taux de transmission à l’extérieur sont négligeables. Les taux de transmission dans les espaces clos sont considérablement plus élevés. C’est pourquoi il y a un verrouillage qui permet aux gens de se rencontrer à l’extérieur, mais il est actuellement illégal de se réunir à l’intérieur. »

Dean ne lui répondit pas.

Les lignes directrices actuelles demandent aux gens de rester à la maison à moins qu’ils ne soient obligés de partir, avec une liste de raisons pré-approuvées, notamment aller travailler si vous ne pouvez pas travailler à domicile, faire des courses pour la nourriture et pour des raisons de garde d’enfants.









Le site Web du gouvernement déclare: « Vous ne pouvez pas quitter votre domicile pour rencontrer des personnes avec lesquelles vous ne vivez pas ou avec qui vous n’êtes pas dans une bulle de soutien (si vous êtes légalement autorisé à en créer une). »

Christy a déclaré: « J’ai de jeunes enfants, je ne laisserais pas un étranger entrer chez moi dans le meilleur des cas, sans parler d’une pandémie. »

Elle a ajouté: « Personne ne peut s’occuper de mes enfants si j’attrape un coronavirus, sans oublier que c’est en fait illégal, alors j’essayais de dire doucement ‘Non, je ne vais pas vous rencontrer’ et le fait qu’il a immédiatement dit qu’il ‘ Je viens de faire le tour de ma maison était incroyable. »

Elle a dit que ce n’était pas une amende qui la préoccupait, c’était la sécurité d’elle-même et de ses enfants, disant qu’elle n’avait à peine vu personne au cours de la dernière année à cause de la pandémie.

Elle a dit: « Je ne vais même pas dans les supermarchés, je fais tout en ligne, alors le fait qu’il pense que je vais rencontrer un inconnu alors que je ne vois même pas mon propre père est fou. »









Dean a déjà enfreint les règles de verrouillage.

En juin de l’année dernière, Dean a assisté à une fête bruyante avec des strip-teaseuses à Huddersfield et a posé pour une photo de groupe publiée sur les réseaux sociaux par l’un des participants.

Il pouvait être vu sur la photo entouré de près de 40 personnes.

Puis en août 2020, Dean a été appelé sur les réseaux sociaux par sa co-star d’EastEnders Jamie Borthwick pour avoir fait la fête à Ibiza.

Dean a téléchargé une photo de lui-même avec ses copains sur l’île espagnole, ce qui a entraîné un échange gênant avec Jamie, qui joue Jay Brown.







Après que Dean ait sous-titré une photo avec « Jamais seul », Jamie a commenté: « Acceptez à la fête entouré de filles uniquement fans quand il y a 1k de morts par jour. » [sic]

Michael Greco, qui a également joué dans le feuilleton, a rompu la querelle en écrivant: « Bien que ce soit sauf pas accepter », aux côtés d’émojis rieurs.

Jamie a répondu: « Haha Grecs a raison, Borths à des kilomètres. »

Alors que Dean a plaisanté: « Haha LOVE this Grecs love this! Touché Jamie x. »

Après que le Mirror ait contacté les représentants de Dean pour commenter à 9 h 08, l’acteur a recommencé à envoyer un message à Christy à 10 h 47 en lui demandant de retirer son histoire et en insistant sur le fait que ses suggestions de rencontre n’étaient que des « plaisanteries ».

Un représentant de la star nous a dit: « C’était une plaisanterie privée entre deux adultes. Il est important de préciser qu’aucune règle n’a été enfreinte. Il n’a jamais été question pour Dean de voyager n’importe où pour rencontrer qui que ce soit.

« Nous savons tous que les règlements ont changé de nombreuses fois et dès qu’il a été signalé à Dean que toute réunion pouvait être une violation des règles, il a mis fin à l’échange. »