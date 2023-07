Dean Gaffney fait la fête avec ses jumelles rarement vues à l’âge de 27 ans

L’acteur d’EASTENDERS, Dean Gaffney, a fait la fête à Ibiza alors qu’il passait du temps avec ses jumelles rarement vues.

Dean, surtout connu pour son rôle emblématique de Robbie Jackson dans le feuilleton de la BBC, a partagé une série de clips vidéo de sa famille et de ses amis vivant sur l’île blanche.

Instagram

Dean passe du temps avec ses filles à Ibiza[/caption]

L’homme de 45 ans est un père fier de ses filles jumelles, Chloe et Charlotte, qu’on a pu voir laisser leur cheveux dans le clip aux côtés de leurs proches.

Dean a accueilli ses filles avec son ex-partenaire Sarah Burge.

On pouvait voir le groupe laisser leur cheveux au hotspot d’Ibiza, Bam Bu Ku, aux côtés de l’ancienne co-star de Dean, Charlie Brooks.

Le boxeur professionnel Ricky Hatton, 44 ans, s’est également joint aux célébrations.

On pouvait le voir assis autour de la table pour la fête et avait posé aux côtés de Dean pour un selfie saisissant plus tôt dans la journée.

Il semblait que toute la famille était en ville pour fêter l’anniversaire des filles de Dean après leurs 27 ans.

Le papa adoré Dean a déjà envoyé ses vœux à ses filles chaque année sur Instagram, mais il semble que cette année, ils ont pu célébrer ensemble en pleine force.

Dans l’un des clips, on pouvait voir la famille et les copains de Dean danser et chanter en agitant des nappes au-dessus de leur tête.

Le type effronté a ajouté la légende: « Incroyable ce que les coups de tequila peuvent faire … »

Il a rapidement enchaîné avec une vidéo de son ex co-star Charlie et de sa fille Kiki.

Se sentant réfléchissant, Dean a ajouté un message d’adoration au clip qui a vu Charlie et Kiki danser sur la musique.

Il a écrit: « Ravi d’être là pour la naissance, les années difficiles et maintenant les bons moments. »

la fille du doyen Chloe travaille comme RP pour la célèbre marque de vêtements Pretty Little Thing et a accueilli son premier enfant il y a deux ans.

Dean a révélé qu’il était devenu grand-père à l’âge de 43 ans.

Postant une photo de lui berçant le petit, il a écrit : « Bienvenue dans ce monde fou, ma belle petite-fille Mimi.

« Je suis très heureux d’annoncer que je suis un grand-père. »

Il a poursuivi: « Je n’arrive pas à croire que mon bébé soit maintenant une mère, la fierté est un euphémisme.

« Chloé et Declan, vous allez être des parents formidables. X

« Bébé Mimi, né le 07.07.2021 .. 7 livres 14 oz. »

Faisant la lumière sur l’âge, il a ajouté : « Juste pour remercier tout le monde d’avance, je sais que je n’ai pas l’air assez vieux pour être père et encore moins grand-père ! .”

La mère de Charlotte et Chloé est Sarah Burge, qu’il a rencontrée alors qu’il n’avait que 15 ans.

Ils sont sortis ensemble pendant 22 ans, mais se sont séparés en juin 2015 – peu de temps après que Dean a adressé des photos qui semblaient le montrer en train de regarder de près une autre femme.

Même si sa relation avec leur mère n’a pas fonctionné, Dean est très proche de ses filles et publie régulièrement des clichés d’elles sur Instagram les qualifiant de « belles » et les qualifiant de « princesses ».

Il avait précédemment révélé qu’il leur avait interdit de s’inscrire à Love Island – mais avait admis qu’ils n’étaient de toute façon pas intéressés.

Instagram

La famille et les amis de Dean ont fait la fête[/caption] Instagram

Les filles de Dean ont fêté leur anniversaire[/caption]